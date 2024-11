Plus de 160 anciens ateliers horlogers contaminés au radium ont été assainis

Le plan d'action radium de la Confédération a permis d'assainir plus de 160 anciens ateliers horlogers contaminés. Quelque 250 anciennes décharges pouvant contenir des déchets de radium ont été identifiées, selon un rapport adopté mercredi par le Conseil fédéral.

Utilisé dans l'horlogerie jusque dans les années soixante pour ses propriétés luminescentes, notamment sur les aiguilles des montres, le radium est une substance cancérigène. Dans le cadre du plan d'action, près de 1100 bâtiments potentiellement contaminés au radium ont été identifiés sur la base de vastes recherches historiques, principalement dans les cantons de Berne, Neuchâtel et Soleure.

Suite aux mesures de diagnostic, plus de 160 de ces bâtiments (ou jardins attenants) ont dû être assainis. Les villes de La Chaux-de-Fonds (360) et Bienne (205) sont les plus concernées. Ces travaux ont permis de réduire significativement l'exposition des occupants actuels et futurs au radium et de garantir l'habitabilité à long terme des bâtiments, estime le Conseil fédéral.

Les coûts d'assainissement ont en grande partie été pris en charge par la Confédération, les personnes ou entreprises à l'origine des contaminations n'étant que rarement identifiables. Au total, le plan d'action a coûté près de 11 millions de francs, indique le gouvernement dans un communiqué. Prévu à l'origine pour cinq ans, le plan d'action s'est finalement étendu sur dix ans, révélant l'ampleur de l'utilisation historique du radium dans l'industrie horlogère.

Encore 250 anciennes décharges

Une stratégie a aussi été développée pour la gestion à long terme de plus de 250 anciennes décharges susceptibles de contenir des déchets contaminés, et qui requièrent des mesures de radioprotection en cas de futurs travaux d'excavation.

Le plan d'action a atteint ses objectifs en termes de protection de la santé de la population et des travailleurs, ainsi que de l'environnement. Mais la découverte de futurs héritages au radium ne peut être exclue, conclut le Conseil fédéral.

Ouvriers exposés

Le radium a servi dans l'industrie horlogère entre les années 1920 et 1960. Malgré les précautions prises pour en perdre le moins possible, le radium étant très coûteux, des employés ont été exposés.

A l'époque, compte tenu de la gestion sommaire des déchets radioactifs générés par ces applications, des résidus de radium se sont retrouvés dans les ordures ménagères et ont été placés dans des décharges ordinaires sans mesure particulière de précaution.

ats/lan