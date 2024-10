Plus de 131'000 signatures déposées pour l'initiative sur la sécurité de l'approvisionnement médical

La Suisse doit pouvoir compter sur un approvisionnement médical sûr. Un comité citoyen formé notamment de médecins, de pharmaciens et de droguistes a déposé jeudi à la Chancellerie fédérale 131'542 signatures pour l'initiative populaire "Oui à la sécurité de l'approvisionnement médical".

Le texte exige de prendre des mesures contre la pénurie de médicaments importants et de matériel médical. Actuellement, près de 600 médicaments manquent en Suisse, alors que la population helvétique a droit aux meilleurs soins médicaux possibles, selon le comité. Il est urgent d'agir, car la santé de la population est en danger.

Les initiants rappellent également que des équipements essentiels pour les laboratoires médicaux n'étaient parfois pas disponibles pendant la pandémie de Covid-19. Ils fustigent une "pression internationale massive et continue" sur les prix des médicaments et autres produits médicaux.

Cela a mené à délocaliser la production hors de Suisse et d'Europe. Ainsi, aujourd'hui, les médicaments essentiels, comme les antibiotiques, sont presque tous fabriqués dans des pays asiatiques comme l'Inde et la Chine, déplore le comité. Or il estime que les entreprises de ces pays ne sont pas des fournisseurs fiables, non seulement en période de crise mais aussi en temps normal.

>> Réécouter également dans le 12h30 l'interview de Martine Ruggli, présidente de pharmaSuisse : Keystone - Christian Beutler Une initiative pour un meilleur approvisionnement médial: interview de Martine Ruggli / Le 12h30 / 4 min. / aujourd'hui à 12:34

Réduire la dépendance étrangère

C'est pourquoi le texte demande des chaînes d'approvisionnement en provenance de l'étranger plus fiables et plus sûres. La dépendance à l'égard de l'Inde ou de la Chine est trop élevée. Dans le même temps, les importations en provenance de pays fournisseurs fiables doivent être assurées, arguent les initiants.

Afin que la dépendance vis-à-vis de l'étranger soit réduite, ils exigent aussi de renforcer la place économique suisse, qu'il s'agisse de la recherche, du développement et de la production. Il convient en outre d'améliorer le stockage de produits médicaux afin d'éviter des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement.

Enfin, le texte vise à créer une compétence fédérale en lieu et place des 26 autorités cantonales. Pour les initiants, le secteur des biens médicaux doit être réglé à l'échelon de la Confédération.

Le comité est composé de 23 membres et soutenu par 20 associations, organisations et entreprises issues du système de santé suisse. Dans le détail, il reçoit le soutien de représentants du corps médical, de pharmaciens, de droguistes, de laboratoires médicaux, d'organisations de l'industrie et de la logistique pharmaceutique, d'organisations de protection des consommateurs ainsi que de milieux de la recherche scientifique.

ats/ther