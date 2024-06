Pluie et fonte des neiges pourraient avoir engendré un séisme en Suisse centrale

La terre a tremblé mardi au col du Pragel, entre Schwytz et Glaris. Plus fort que d'habitude - d'une magnitude de 4,4 -, et ayant eu lieu à une faible profondeur et dans une zone qui n'est pas particulièrement sismique, ce séisme pourrait avoir été provoqué par les fortes pluies de ces derniers jours, comme l'explique le sismologue Philippe Roth.

La secousse s’est produite à 02h34 mardi matin et son hypocentre était situé à 1,1 km de profondeur, à environ 6 kilomètres au sud-ouest du Wägitalersee, selon le Service sismologique suisse (SED) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) dans une annonce automatique. Le col du Pragel relie Muotathal (SZ) au Klöntal (GL). >> Lire aussi : Les séismes pourraient faire jusqu'à 1600 morts en 100 ans en Suisse Tous les deux ans environ Ce genre de séisme - plus fort que d'ordinaire, peu profond et ayant eu lieu dans une région qui n'est pas connue pour être une zone particulièrement sismique - est plutôt rare, puisqu'il n'intervient que tous les deux ans environ, selon une moyenne statistique. Les secousses de mardi pourraient avoir été favorisées par les pluies intenses de ces dernières semaines associées à la fonte des neiges, comme l'explique mercredi au micro de La Matinale Philippe Roth, sismologue au Service Sismologique Suisse à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Pénétrant en profondeur, l'eau agit sur les failles et peut déclencher des séismes avant que ceux-ci ne se produisent naturellement Philippe Roth, sismologue au Service Sismologique Suisse à l'École polytechnique fédérale de Zurich "Ce n'est qu'une spéculation pour le moment, mais on a observé par le passé que certains tremblements de terre superficiels suivaient des périodes de fortes pluies." Un phénomène que l'on peut expliquer d'un point de vue physique, poursuit-il: "Pénétrant en profondeur, l'eau agit sur les failles et peut déclencher des séismes avant que ceux-ci ne se produisent naturellement." Il s'agit du même phénomène que l'on peut observer avec la géothermie et même avec les barrages, poursuit-il, qui fait pénétrer de grandes quantités d'eau le sol, provoquant par endroit des séismes. "On a déjà observé en Suisse de la sismicité induite par le remplissage d'un barrage. C'est le même phénomène physique." Fonte des neiges A cela s'ajoute la fonte des neiges. "Les deux phénomènes se sont combinés pour une pénétration importante des eaux en profondeur. Et tout cela dans une zone karstique, donc avec une perméabilité élevée. Ce qui rend les choses encore plus plausibles." Si ces épisodes météorologiques se répètent, on peut s'attendre à ce que des séismes de ce type-là se produisent Philippe Roth, sismologue au Service Sismologique Suisse à l'École polytechnique fédérale de Zurich Peut-on parler de lien de cause à effet entre dérèglement climatique, à l'origine de phénomènes météorologiques extrêmes, et des séismes comme celui de mardi matin? "Indirectement oui, répond le spécialiste. Si ces épisodes météorologiques se répètent, on peut s'attendre à ce que des séismes de ce type-là se reproduisent." Quid de la sécheresse? Quid de la sécheresse intense des sols? Dans ce cas, il se passerait plutôt l'effet inverse, analyse-t-il "L'absence d'eau dans les sols diminuerait la pression interstitielle dans les failles, donc on aurait plutôt un effet stabilisateur." De là à dire qu'elles seraient bonnes pour prévenir les séismes? "Les forces tectoniques sont ce qu'elles sont. Les contraintes qui s'accumulent vont être libérées à un moment donné. Qu'elles soient facilitées ou non par les précipitations, les secousses auront lieu." Mais Philippe Roth d'insister encore une fois sur le fait que tout cela n'est encore qu'une spéculation. "Ce sont les déformations tectoniques qui génèrent les tremblements de terre, et la formation des Alpes est toujours en cours." Donc même si les probabilités sont plus élevées d'avoir un séisme en Valais, dans la région bâloise ou dans les Grisons, techniquement, aucune région de Suisse n'est à l'abri. >> Lire aussi : Il y a 75 ans, un séisme meurtrier marquait durablement le Valais Propos recueillis par Yann Amedro Adaptation web: Fabien Grenon