Pierre Maudet: "Sur la mobilité, on risque le septuple pontage coronarien à l’horizon dix ans"

La population suisse a refusé dimanche le projet d'élargissement d'autoroutes. À Genève, la troisième voie entre Nyon et Le Vengeron n’a pas convaincu les votants. Pierre Maudet, conseiller d’État en charge de la Mobilité, appelle à des solutions à court et long terme pour une mobilité repensée.

Les Suisses et les Suissesses ont refusé à 52,7% un financement pour étendre les autoroutes et le canton de Genève, pourtant directement concerné, avec la possibilité d'avoir une troisième voie autoroutière entre Nyon et Le Vengeron, a suivi la majorité, avec 57,1% de non.

"Les Genevois souffrent des bouchons comme les autres cantons, mais ils ont jugé ce projet incohérent ou trop coûteux. Je le regrette, car le Conseil d’État s’était engagé pour ce projet, comme il s'engage de manière générale pour l’extension et l'élargissement de l’autoroute de contournement. Mais le peuple a toujours le dernier mot. Il faut donc reprendre nos travaux", a expliqué Pierre Maudet lundi dans La Matinale.

Mais pour le conseiller d'Etat en charge de la Mobilité, il faudra de toute façon trouver des solutions, car la question de la mobilité n'est pas près de disparaître. Pour lui, le projet refusé par le peuple aurait déployé des effets dans les dix, quinze prochaines années, mais il n'aurait été "qu'un stent, pour prendre une métaphore médicale". En le refusant, on risque désormais "un septuple pontage coronarien à l'horizon dix ans si l'on ne fait rien", analyse-t-il.

Des solutions temporaires… et insuffisantes

Pour améliorer temporairement la situation, Pierre Maudet évoque l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence, comme cela existe déjà à Morges, ou le fait de privilégier le covoiturage dans certaines zones. Il reconnaît toutefois que ce "bricolage" ne résoudra pas les problèmes de fond. "On a aujourd’hui un problème d’arythmie: certaines heures et certains segments sont complètement saturés. Ces petites solutions, bien que nécessaires à court terme, ne peuvent suffire. Une vision globale est indispensable", assure-t-il.

Une vision qui implique de repenser les priorités entre infrastructures routières et ferroviaires. "On a trop souvent opposé rail et route. Pourtant, les deux doivent être complémentaires", ajoute-t-il.

Un contexte de méfiance et de crise

Pierre Maudet inscrit ce vote dans un climat national marqué par la méfiance et les inquiétudes économiques. "Aujourd’hui, les gens cherchent à être rassurés, que ce soit sur leur emploi ou leur pouvoir d’achat. Dans ce contexte, l’argument financier, avec un coût estimé à 5 milliards de francs, a sans doute beaucoup pesé", explique-t-il.

D'après lui, ce rejet s’inscrit également dans un débat plus large sur la croissance: "De fait, il y a un péage, notamment à l'entrée des agglomérations, qui existe. Et ce péage, on ne le paye pas financièrement avec de l'argent, mais avec du temps. Et cette réalité-là, elle coûte aussi à l'économie et à celles et ceux qui vivent de leur activité."

L'élu genevois estime par ailleurs qu'on a "beaucoup évacué le débat sur le trafic des marchandises, qui est une réalité sur nos routes. Cette réalité-là coûte beaucoup à l'économie. Je crois que le message qui est ressorti, c'est que dorénavant, il faut peut-être penser les routes, le ferroviaire, les axes structurants (...) avant le développement. C'est un préalable".

Pas une fin des projets routiers

Malgré le revers de la votation, Pierre Maudet refuse de considérer ce résultat comme une fin de non-recevoir. Il appelle notamment à la prudence face à certaines réactions de politiciens. "Que des figures comme Gerhard Pfister ou Marcel Dettling évoquent des représailles envers les cantons opposés à ces projets, cela me gêne. Cela ne correspond pas du tout à l'ADN de la Suisse. Je vois de plus en plus de votations qui débouchent sur des fronts très durs, avec des logiques de représailles. Je trouve cela très maladroit et je pense que ce n'est pas ainsi que notre pays va avancer", commente-t-il.

Pour lui, le refus de cette extension autoroutière ne doit pas être perçu comme un non définitif à tout projet routier. "Evidemment qu'il y a des projets routiers qui vont être développés." Et de citer l'échangeur de Villars-Sainte-Croix (VD) ou le reste de l'autoroute de contournement de Genève, "qui ont en principe des financements déjà acquis et qu'il n'est pas question de remettre en cause".

Propos recueillis par Delphine Gendre

Adaptation web: Tristan Hertig