"Perdre des offices postaux, c'est aussi perdre un peu de vie sociale", explique Thierry Chanard

Les défenseurs des usagers du service public ont exprimé leur inquiétude suite à l’annonce de la fermeture de 170 bureaux de poste en Suisse, redoutant la perte de lieux de sociabilité. L'architecte-urbaniste Thierry Chanard soutient ces craintes, soulignant l’importance de ces lieux pour tisser des liens.

Les bureaux de poste sont devenus des lieux de rencontres et constituent un socle pour ces moments, explique samedi Thierry Chanard dans l'émission Forum.

"Ce n'était peut-être pas la vocation initiale de la Poste, mais c'est quand même le cas", souligne-t-il. Ainsi, selon lui, "perdre des offices postaux, c'est aussi perdre un peu de vie sociale".

Les gens recherchent du lien social et, pour cela, ils ont besoin de lieux. Thierry Chanard, architecte-urbaniste

L'architecte-urbaniste estime que la disparition des offices postaux peut entraîner une forme d'exclusion pour certains groupes de la société, en particulier les personnes âgées: "Ces gens n'ont pas forcément passé le cap de la digitalisation et éprouvent des difficultés avec des aspects tels que le télépaiement." Il insiste donc sur l’importance de prendre en compte ces besoins.

Peu de régions sont réellement désertées en Suisse

Selon lui, la Suisse ne suit pas le même chemin que la France où des régions périphériques sont désertées suite à la fermeture de lieux publics, de l'épicerie au bistrot en passant par la poste. La densité de la Suisse et la proximité créée par sa topographie rendent cette situation moins probable.

Thierry Chanard souligne toutefois l’importance de garantir la mixité et l’échange sociétal malgré la disparition de certains lieux de rencontres. Et il affirme qu'actuellement déjà d’autres endroits de socialisation émergent.

A chaque fois que je vois une déchetterie ou un centre commercial devenir un lieu de rencontres, je m'interroge. Thierry Chanard, architecte-urbaniste

L'expert insiste sur l’importance de les aménager correctement pour qu’ils soient attrayants. Lorsqu’il constate qu’une déchetterie ou un centre commercial devient un lieu de rencontre, il estime qu’il serait bénéfique que les pouvoirs publics se penchent sur leurs aménagements.

Les lieux de sociabilisation du futur

L'urbaniste fait également un lien entre la transformation de l’espace public et le réchauffement climatique en parlant de l’importance du "couvert végétal" et de la "végétalisation de la ville", car dans le futur ces transformations pourraient avoir un impact social. En créant des espaces publics plus agréables, on encouragerait les gens à passer plus de temps ensemble à l’extérieur.

Cependant, il souligne également l’importance de maintenir des espaces intérieurs pour la socialisation.

Propos recueillis par Anne Fournier

Adaptation web: Miroslav Mares