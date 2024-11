Nuit Incolore: "La musique, c'est un peu notre soft power"

A seulement 23 ans, le chanteur valaisan Théo Marclay, alias Nuit Incolore, connaît un succès fulgurant. Son visage a déjà été projeté sur les écrans géants de Times Square et il se produira bientôt à l'Olympia. Invité samedi dans Helvetica, il est revenu sur ses influences musicales, ses racines suisso-vietnamienne mais aussi et surtout, son amour du public.

Nuit Incolore vit un rêve éveillé. Né au Vietnam et adopté à 5 mois, il a grandi à Fully en Valais dans une famille de musiciens. Pianiste classique de formation, il compose ses premières chansons dans sa chambre pendant le confinement.

"C'était comme un journal intime que j'ai partagé sur les réseaux sociaux", raconte-t-il. Son single "Dépassé" explose sur TikTok en 2023 et lui ouvre les portes du succès. Aujourd'hui, ses titres cumulent des millions d'écoutes sur Spotify.

"Un double Vietnam"

S'il vit désormais entre Paris et la Suisse, Théo Marclay reste attaché à ses racines valaisannes: "C'est là où j'ai grandi, où mon éducation a été forgée. J'y trouve toujours de l'inspiration". Son nom de scène, "Nuit Incolore", est également un moyen pour lui de rendre hommage à sa langue maternelle, le français, tout en rappelant son amour pour la poésie.

Je m'imagine parfois quelle aurait été ma vie si j'étais resté au Vietnam Nuit Incolore, chanteur et compositeur suisse

Nostalgique dans l'âme, le chanteur compositeur n'en oublie pas ses origines vietnamiennes dont il s'inspire pour écrire ses textes. "Je m'imagine un double Vietnam et je me demande quelle aurait été ma vie si j'étais resté là-bas. C'est ce qui me permet d'être inspiré et, peut-être, de faire de beaux textes. En tout cas, c'est là mon puits d'inspiration, l'inconnu, le Vietnam".

Aujourd'hui, Nuit Incolore remplit des salles en France, en Belgique et en Suisse. Il se distingue par un univers artistique unique, mêlant pop gothique, influences japonaises et poésie française. Il confie aimer "les musiques obsolètes", en particulier Charles Aznavour.

Un artiste proche de son public

Théo Marclay a également à coeur de rester proche de son public. "C'est aussi leur montrer qu'on ne banalise pas leur existence et qu'ils ne sont pas des outils de notoriété en soi (...) Quand quelqu'un vient me voir en concert, ses retours, qu'ils soient constructifs ou non, comptent pour moi. Cela ne me prend que quelques minutes, mais pour cette personne, cela peut créer des souvenirs durables".

En lice pour les NRJ Music Awards, Nuit Incolore a déjà collaboré avec de multiples artistes francophones comme Kyo, Mentissa ou encore Loïc Nottet. Son prochain défi: l'Olympia le 29 novembre prochain. "C'est une scène mythique, le Graal pour un artiste", se réjouit-il. "La scène musicale suisse commence enfin à se faire reconnaître et j'en suis très content. C'est un peu notre soft power".

Propos recueillis par Jenniver Covo

Article web: Hélène Krähenbühl