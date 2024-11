Nouveaux licenciements dans le secteur des médias, CH Media biffe 34 postes

Le groupe de médias CH Media a annoncé mardi la fermeture de ses six portails régionaux d'information "Today" financés par la publicité, ce qui provoque 34 licenciements. Un plan social est prévu pour les collaborateurs concernés.

Les sites régionaux d'information "Today" ont enregistré des taux de pénétration en hausse, mais ils n'ont pas atteint les chiffres d'affaires nécessaires sur un marché en ligne très concurrentiel, a indiqué mardi CH Media. Les chiffres d'affaires sont en baisse et le groupe estime que ces portails ne pourront pas couvrir leurs coûts dans un avenir proche.

En raison de l'arrêt des six plateformes, 34 licenciements ont été prononcés dans les rédactions de "Today" et dans la commercialisation, précise CH Media. Après consultation de la commission du personnel, 22 collaborateurs pourraient se voir proposer des solutions à l'interne chez CH Media. La procédure de consultation est terminée.

Les six portails ont été fermés mardi matin. Les utilisateurs qui essayent de se connecter sont renvoyés vers le portail en ligne watson.ch, qui appartient aussi à CH Media.

Miser sur les médias déjà bien ancrés sur le marché

Le premier portail a été mis en ligne en 2015 en Suisse orientale sous le nom de FM1Today. Des portails ont été ensuite lancés en Suisse centrale et dans les régions d'Aarau, Zurich, Berne et Soleure. Selon CH Media, les portails étaient alors considérés comme le début de "l'ére trimédiale" (télévision, radio et internet).

Selon Michael Warner, patron de CH Media, le groupe veut désormais se concentrer davantage sur les journaux, les télévisions et les radios déjà bien ancrés sur le marché. CH Media édite notamment l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et le St. Galler Tagblatt. Le groupe possède aussi plusieurs chaînes de radio et de télévision.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

ats/lia