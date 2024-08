Nouveau record annuel de température battu au Tessin, jusqu'à 35 degrés en Valais

Un nouveau record de température annuelle pour la Suisse a été enregistré dimanche après-midi à Biasca (TI). Le thermomètre y est monté à 36,3 degrés à 15h20. En Valais, les thermomètres ont indiqué jusqu'à 33,3°C.

D'autres localités tessinoises ont également enregistré des chaleurs très élevées, indique le site de MétéoSuisse. Il a fait 33 degrés à Stabio, 33,2 à Cevio et 32,4 à Locarno Monti. Dans les Grisons, la localité de Grono a enregistré 32,9 degrés.

Jusqu'à 35 degrés à Sierre

Côté romand, en Valais, on a mesuré 33,3 degrés à Viège et MétéoSuisse indique des températures de 35 degrés à Sierre et Naters, dans le Haut-Valais. Il a fait autour de 32 degré à Genève, Lausanne ou Delémont, et plus globalement les températures ont dépassé 30 degrés partout en plaine.

Samedi déjà, Biasca avait pulvérisé de plus d'un degré son propre record de l'année datant de début juillet. Le mercure était alors monté jusqu'à 35,8 à 15h40 selon MétéoSuisse.

>> Lire : Record de température à Biasca et vague de chaleur attendue en Valais et dans le bassin lémanique

>> Attention aux dangers de la baignade en cas de canicule: lire à ce sujet : Après plusieurs incidents, la police genevoise rappelle les risques de la baignade en eau libre

jop avec ats