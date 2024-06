Moins de changements de genre en Suisse en 2023

Les changements de genre inscrits à l'état civil ont été nettement moins nombreux l'an passé en Suisse. Après avoir été facilitées par une nouvelle loi entrée en vigueur début 2022, les inscriptions sont tombées à 713 en 2023, contre 1177 l'année précédente (-39,4%).

En 2023, on dénombrait 332 modifications de sexe inscrit "homme" à sexe inscrit "femme" et 381 de sexe inscrit "femme" à sexe inscrit "homme", indique jeudi l'Office fédéral de la statistique. Trois quarts de ces changements surviennent chez des personnes âgées de 15 à 29 ans.

Dans la classe d'âge des 15 à 19 ans, on dénombre 217 inscriptions de changement de sexe, 199 pour les 20-24 ans et 117 parmi les 25-29 ans. L'an dernier, 22 mineures et mineurs de moins de 15 ans ont fait le pas.

De telles modifications de genre ont été les plus fréquentes dans la région lémanique (185), dont 123 dans le seul canton de Vaud. L'espace Mitteland en recense 158 et Zurich 134. La Suisse centrale en dénombre 46 et le Tessin 19.

Diminution des naissances

Par ailleurs, les résultats définitifs de l'OFS confirment les tendances démographiques observées avec les chiffres provisoires déjà publiés en avril. L'année 2023 s'est caractérisée par une diminution des naissances vivantes et des décès tandis qu'à 1,33, le nombre moyen d'enfants par femme n'a jamais été aussi bas.

Dans le détail, la Suisse a enregistré 80'000 naissances vivantes en 2023, soit 2,8% de moins qu'en 2022. Les naissances ont reculé davantage chez les mères suisses (-4,2%) que chez les mères étrangères (-0,8%).

L'âge moyen des mères à la naissance du premier enfant a légèrement augmenté et s'établit provisoirement à 31,3 ans, contre 31,2 ans en 2022. Les naissances d'un deuxième enfant ont aussi baissé (-2,8%), mais le déclin est surtout marqué pour le troisième enfant (-7,3%). En revanche, les naissances d'un quatrième enfant ou plus ont, elles, un peu progressé (+1,9%).

Les explications de la chronique Parlons Cash sur les conséquences de la baisse de la natalité

Moins de décès, de mariages, de divorces

En 2023, 71'800 personnes sont décédées en Suisse, soit 3,5% de moins qu'en 2022 mais plus qu'en 2021, année marquée par la pandémie (71'200). La diminution des décès par rapport à 2022 est plus marquée chez les hommes (-3,7%) que chez les femmes (-3,3%). En conséquence, l'espérance de vie à la naissance est montée à respectivement à 82,2 chez les hommes et 85,8 chez les femmes.

L'année 2023 totalise 37'800 mariages: 36'000 unions entre personnes de sexe différent (-5% par rapport à 2022) plus environ 900 mariages entre personnes de même sexe et 800 conversions de partenariats enregistrés en mariages. Seuls les mariages entre deux personnes de nationalité étrangère sont en hausse (+1,7%) et représentent 18% des unions enregistrées en Suisse en 2023.

Enfin, l'an passé, les juges ont prononcé au total 15'600 divorces (-3,7% par rapport à l'année précédente), dont 41 de couples du même sexe. Le nombre de divorces recule, quelle que soit la durée du mariage: la durée moyenne du mariage au moment du divorce se stabilise provisoirement à 15,7 ans.

ats/fgn