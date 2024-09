Miroslav Lajčák ne deviendra pas ambassadeur de l'UE en Suisse, Petros Mavromichalis rempile

Désigné en avril futur ambassadeur de l'Union européenne en Suisse, Miroslav Lajčák ne prendra finalement pas ses fonctions à Berne. Son mandat de représentant spécial de l'UE pour le dialogue Belgrade-Pristina a été prolongé. L'actuel ambassadeur, le Grec Petros Mavromichalis, rempile pour un an.

"Je me réjouis de passer une année supplémentaire à Berne et de coopérer avec les partenaires et amis de Suisse et du Liechtenstein afin d'approfondir les relations avec ces deux importants pays partenaires de l'UE", a indiqué Petros Mavromichalis sur X. Le Grec prolonge son mandat jusqu'au 31 août 2025.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

La prolongation du mandat de Miroslav Lajčák en tant que représentant spécial de l'UE a été décidée par le Conseil de l'UE fin juillet, est-il indiqué sur le site internet de l'institution. Le Slovaque occupe ce poste depuis 2020. Il a auparavant été ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie.

ats/lia