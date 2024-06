Mesvaccins.ch: il est possible de récupérer ses données jusqu'à fin juin

Les patientes et patients ayant déposé leurs données de vaccination sur la plateforme mesvaccins.ch peuvent les récupérer jusqu'au 30 juin 2024 à midi. Emedo, l'entité qui gère le Dossier électronique du patient (DEP) en Argovie, s'est démenée pour mettre ces données à disposition des utilisateurs et utilisatrices. Environ 450'000 personnes seraient concernées, dont 120'000 en Suisse romande.

Les faits remontent à 2021: mesvaccins.ch était un carnet de vaccination électronique géré par la fondation du même nom. Le site avait été d'abord fermé pour des manquements à la protection des données en mars, avant que la fondation ne fasse faillite et cesse ses activités à la fin de l’année. Après de longs mois sans nouvelles, mesvaccins.ch avait commencé à renvoyer les données aux utilisatrices et utilisateurs. Mais une fois de plus, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence avait qualifié les mesures de sécurité comme étant inappropriées et ne remplissant pas les exigences de la loi.

La plateforme argovienne Emedo à la rescousse

Face au manque de solutions, la plateforme argovienne du Dossier électronique du patient, Emedo, s'était mobilisée avec l'aide du canton d'Argovie et de l'Office fédéral de la santé publique pour sauver ces données, les sécuriser et les rendre accessibles à ses utilisatrices et utilisateurs. Depuis avril 2024, il est possible de récupérer les informations déposées sur mesvaccins.ch jusqu'au 30 juin à midi. Passé ce délai, toutes les données seront effacées.

Dans l'émission On en parle du 20 juin, le directeur de la plateforme argovienne Emedo Nicolai Lütschg explique la marche à suivre pour les Romands et Romandes souhaitant récupérer leurs données: "Sur app.mesvaccins.ch, vous pouvez demander l'accès en utilisant l'adresse e-mail que vous avez utilisée pour votre compte Mesvaccins.ch".

À noter que des bugs sont possibles: il faut parfois entrer son adresse e-mail une seconde fois pour qu'elle soit reconnue. "Merci aux utilisateurs qui nous ont fait des rapports", souligne Nicolai Lütschg. "Nous essayons de faire de notre mieux pour améliorer cette situation, mais notre plateforme de sauvetage est connectée à une multitude de systèmes, ce qui peut de temps en temps la surcharger."

Une fois la demande effectuée, il est possible de télécharger un fichier PDF de ses données de vaccination, mais aussi de les intégrer à son Dossier électronique du patient. "Si vous faites le choix de transférer vos données au DEP, nous envoyons toujours le fichier PDF, un fichier au format ancien mesvaccins.ch et un fichier structuré récent destiné au DEP. Ainsi, vous avez toujours le choix. Vous avez aussi la possibilité d'effacer vos données", précise Nicolai Lütschg.

Une destruction de données sous supervision

Le directeur se veut rassurant: le 30 juin à 12 h, toutes les données seront effacées en toute sécurité dans les règles de l'art. "Tout le projet de récupération de données ainsi que la plateforme sont suivis et surveillés par les autorités de protection des données. Cela sera pareil pour la destruction des données, en accord et sous la surveillance des autorités concernées."

Et de conclure: "Pour nous, il était important de ne pas perdre ces données et de donner confiance envers le DEP et la numérisation du système de santé. La suppression pure et simple de ces données, comme proposée par le Préposé fédéral de la protection des données et à la transparence, n'était pas acceptable. Nous sommes donc heureux d'avoir trouvé des voix fortes du gouvernement, du Parlement national et de l'économie qui nous ont aidé à réaliser ce projet."

Sujet radio: Quentin Bohlen et Bastien von Wyss

Adaptation web: Myriam Semaani