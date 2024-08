Le président de l'UDC Marcel Dettling fustige la mollesse de Beat Jans

Chargé de défendre l'initiative intitulée : "pour la protection des frontières, nous reprenons le contrôle!", le chef de groupe au Parlement fédéral Thomas Aeschi n’y est pas allé par quatre chemins : "Un bénéficiaire de l'aide sociale sur trois est un demandeur d’asile. Chaque année, une famille de quatre personnes paie quelque 1600 francs d’impôt en leur faveur et ce rien qu’au niveau fédéral. Nous devons mettre fin à ces abus."

Dans le Haut-Valais, Thomas Aeschi s’est également fendu de quelques chiffres: "En 2023, 100'000 personnes (solde net 98'851) ont afflué en Suisse. Et au premier semestre 2024, le nombre net d'immigrants était déjà supérieur à 40'000 (exactement : 40'963)."

«Chaque année, des centaines de milliers de personnes entrent illégalement en Suisse sans que nous connaissions leur identité ou leur lieu de séjour», a poursuivi le conseiller national zougois, avant d’ajouter : "Les infractions en Suisse ont de nouveau augmenté de 14% en 2023, pour atteindre 1431 délits par jour." La part des demandeurs d’asile ayant commis une infraction est supérieure à celle de la population suisse.

Une problématique mondiale

Lancée le 28 mai 2024, l'initiative UDC propose de priver d’asile les migrants entrant illégalement en Suisse et de limiter le nombre de réfugiés à 5000 par an. Le texte précise que les personnes dont la demande d'asile serait rejetée n'auraient plus le droit de rester en Suisse. Enfin, le premier parti de Suisse prône "la restauration des contrôles à nos frontières."

Après un peu moins de trois mois, 8271 signatures ont été récoltées dans le canton de Zurich, 3853 dans celui de Berne et 3160 en Argovie. Au Tessin, la barre de 1000 a été atteinte. On dénombre également 550 signatures obtenues dans le canton de Vaud et 400 en Valais.