Maisons achetées, chantier jamais terminé: les promesses non tenues de deux hommes d'affaires

C'est l'histoire de personnes qui voulaient réaliser leur rêve de devenir propriétaires et qui se retrouvent au bord de la ruine. Une histoire dans laquelle une entreprise tessinoise joue un rôle obscur et dans laquelle la piste remonte toujours à deux entrepreneurs, selon une enquête de SRF Investigativ.

Quand Arvind et Ishwarya S. veulent entrer dans la maison de leurs parents, ils se faufilent à travers une fente dans le mur. Ils pénètrent dans une maison à peu près aussi confortable qu'un garage, se traînant comme des cambrioleurs. L'étage supérieur est un sol sans murs, la maison n'a pas de toit. Quelque chose ne va pas ici.

Cette résidence se trouve à Roggwil, un village du canton de Berne comme il en existe beaucoup d'autres en Suisse, comptant un peu moins de 4500 habitants. On y trouve des fermes et une piste en tartan, une station-service ainsi qu'une gare. En 2022, les parents d'Arvind et Ishwarya S. achètent une maison que la société House4me GmbH souhaite construire ici.

Le prix est d'environ 700'000 francs pour une surface de 160 mètres carrés de surface habitable, un parking souterrain et une pompe à chaleur. Grâce à des éléments en béton préfabriqués, les acheteurs devaient pouvoir y emménager dans l'année.

Mais à ce jour, la famille S. attend toujours d'emménager. Depuis près de deux ans, elle doit payer en même temps son loyer et l'hypothèque. "Quand je regarde les factures, parfois je ne sais pas comment nous allons nous en sortir", déclare Arvind S. au milieu du chantier qui se délabre à vue d'œil.

Onze maisons individuelles en travaux

Le planificateur général Jürg Zesiger et sa société House4me GmbH voulaient construire onze maisons individuelles à Roggwil. Et ce en collaboration avec Michel Badertscher, l'architecte qui a dirigé le projet. Mais jusqu'à présent, la parcelle est jonchée de constructions inachevées. Pour certaines maisons, la fouille pour les fondations n'a même pas été creusée, bien que les acheteurs aient payé plusieurs centaines de milliers de francs chacun.

Depuis le mois de juin, House4me est en liquidation. Et à Roggwil, les gens se demandent: où sont nos maisons? Et où est notre argent?

Le chantier de Roggwil (BE): onze maisons devaient être construites sur la parcelle, mais aucune n'est encore sortie de terre jusqu'à présent. L'entreprise responsable House4me est en liquidation et les maîtres d'ouvrage craignent d'avoir perdu leur argent. [SRF - MORITZ HOFSTETTER]

Synchronisation du paiement et de la construction

House4me a justifié la longue durée de construction à Roggwil par des retards, par exemple en raison du mauvais temps ou de livraisons tardives. La société a aussi mentionné la pandémie de Covid, la guerre en Ukraine et des problèmes avec des artisans, montrent les e-mails dont SRF Investigativ a pris connaissance.

Selon Hubert Stöckli, professeur de droit privé et expert en droit de la construction à l'Université de Fribourg, de tels problèmes se produisent régulièrement sur les chantiers de construction. Mais il s'étonne toutefois de l'accumulation des problèmes et de la longueur du retard.

SRF Investigativ a présenté à Hubert Stöckli le contrat que la famille S. avait conclu avec House4me. Le professeur se montre critique sur plusieurs points. Par exemple, les maîtres d'ouvrage et House4me ont convenu que 70% des honoraires devaient être payés jusqu'à la construction de la dalle de plancher. "A ce stade, le client a déjà payé 70% des frais. Ce faisant, il prend un risque considérable."

Si les familles ont payé plusieurs centaines de milliers de francs, mais que les maisons sont tout au plus à moitié construites, "quelque chose ne va pas", relève Hubert Stöckli. "Il doit y avoir une synchronisation entre le paiement et l'avancement des travaux. Et lorsque cela fait défaut, on se demande ce qui a été fait avec l'argent."

Concernant les critiques à l'égard des contrats, Jürg Zesiger écrit que tous les maîtres d'ouvrage "ont signé les contrats volontairement". Les banques, les notaires et les acheteurs les auraient vérifiés avant de signer sans qu'il n'y ait jamais eu de contestation.

Dialogue - SRF - Roggwil (BE) [SRF - MORITZ HOFSTETTER]

Six projets, dont certains en Suisse romande

En se penchant sur ce sujet, SRF Investigativ a découvert une histoire dont le public n'avait jusqu'à présent pas connaissance. La cellule d'investigation de SRF s'est entretenue avec une vingtaine de maîtres d'ouvrage du Mittelland, de Suisse centrale et de Suisse romande, a étudié des e-mails, des contrats, des dossiers judiciaires, a fouillé des sources publiques et a trouvé six projets de construction dans lesquels des maisons auraient été promises, mais non construites.

Dans les six cas, des critiques se dirigent contre l'architecte Michel Badertscher. Jürg Zesiger est impliqué dans trois d'entre eux: à Roggwil, dans un projet à Schüpfheim (LU) et dans la construction de plusieurs maisons individuelles à Lengnau (BE), près de Bienne.

Villars-Burquin (VD), La Chaux-de-Fonds (NE), Bienne (BE), Lengnau (BE), Roggwil (BE) et Schüpfheim (LU): sur six sites, Michel Badertscher n'aurait pas construit des maisons comme convenu. Pour les trois sites marqués en gras, Jürg Zesiger était impliqué. [SRF]

"La première chose que nous avons eue, c'est une piscine." Roland Emmenegger est désormais capable d'aborder avec humour ce qui lui pèse depuis longtemps. Il se tient sur une pelouse devant la maison de trois étages dans laquelle il vit aujourd'hui. Pendant près de deux ans, il n'y avait ici qu'un trou, rempli d'eau.

En automne 2016, Roland Emmenegger achète un appartement dans un immeuble que Michel Badertscher et une entreprise du nom de Cogespro voulaient construire à Schüpfheim. Jürg Zesiger a opéré en tant qu'intermédiaire pour cet achat. Roland Emmenegger a examiné le projet et l'entreprise, s'est fait certifier leur solvabilité et a signé le contrat. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il lui faudra attendre quatre ans avant de pouvoir emménager.

Le chantier n'avance pas, l'entreprise veut plus d'argent

Dans l'Entlebuch lucernois, les travaux n'ont pas encore vraiment commencé qu'ils s'arrêtent déjà. En cause: la présence d'eaux souterraines, la révision des plans ou un retard pour le paiement des éléments en béton.

Lorsque Cogespro demande plus d'argent, les acheteurs commencent à douter. Et lorsqu'ils entendent l'entrepreneur du village dire que l'entreprise ne l'a pas encore payé pour les travaux d'excavation, les huit maîtres d'ouvrage prennent un avocat.

En 2018, ils dénoncent le contrat, terminent eux-mêmes la construction de leur maison et dénoncent Michel Badertscher et deux autres personnes. Les maîtres d'ouvrage affirment qu'ils n'ont jamais revu l'argent qu'ils ont versé à Cogespro. Ils estiment le préjudice total à environ 1,4 million de francs.

Une décision de classement, d'autres procédures en cours

Le Ministère public a lancé une procédure pénale contre Michel Badertscher, la directrice de Cogespro de l'époque et un notaire, mais après plusieurs années, l'affaire a récemment été classée. Jürg Zesiger a dû témoigner. Dans la décision de classement, il est dit que la "gestion de l'argent du groupe Cogespro" était "coûteuse et également peu claire".

Il n'est toutefois pas possible de prouver que les fonds ont été utilisés pour autre chose que le chantier, souligne le Ministère public. Lors de l'enquête, Michel Badertscher a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec les finances de Cogespro et qu'il était uniquement responsable de l'aspect technique. Il rejette les accusations de gestion déloyale et d'abus de confiance.

Les maîtres d'ouvrage ont déposé un recours contre la décision de classement. Celui-ci est en suspens et la procédure n'est pas terminée. La présomption d'innocence s'applique.

Les autorités de poursuite pénale enquêtent aussi ailleurs. Une enquête est en cours contre Michel Badertscher et l'ancienne directrice de Cogespro dans le cadre d'un projet de construction à Bienne. A Lengnau, plusieurs maîtres d'ouvrage ont déposé plainte. Et le Ministère public bernois mène une procédure contre Michel Badertscher et Jürg Zesiger pour suspicion d'escroquerie pour l'affaire de Roggwil. La présomption d'innocence est de mise.

Une société opaque et du matériel introuvable

Retour à Roggwil. Arvid S. exprime sa frustration lorsqu'il contemple le chaos de ce qui aurait dû être depuis longtemps la maison de ses parents: "Ici, on nous a promis une maison toute prête et on n'a laissé qu'une construction inachevée." Comment cela a-t-il pu se produire?

Des recherches mènent à une entreprise opaque impliquée dans le projet: Cork International Trading LLC (voir encadré). Ce négociant en matériaux de construction a son siège dans un immeuble d'habitation près de Bellinzone. Il ne possède pas de site internet et le numéro de téléphone ne fonctionne pas. Près de 165'000 francs ont été versés à l'entreprise par la seule famille S., soit environ un quart du budget de construction.

Cork International Trading LLC a son siège dans un immeuble d'habitation à l'extérieur de Bellinzone. [Google Maps]

SRF Investigativ a pu consulter les factures. Cork a facturé des dizaines de milliers de francs pour les murs, les plafonds en béton et les escaliers. Spécialiste du domaine, Hanspeter Vetsch estime que certains de ces éléments ont été facturés beaucoup trop chers. "Parfois au moins le double", affirme Hanspeter Vetsch, qui a étudié les factures pour SRF Investigativ.

A l'étude des factures, une autre chose saute aux yeux: bien que les maîtres d'ouvrage aient chacun payé plusieurs dizaines de milliers de francs pour du matériel, celui-ci manque parfois. Ainsi, Cork a envoyé à la famille S. une facture de 15'000 francs pour des fenêtres et des portes qui ne se trouvent nulle part sur le chantier.

Interrogé par SRF Investigativ, le directeur de Cork International ne répond pas aux questions concernant les prix très élevés et le matériel introuvable. Il écrit que l'entreprise était uniquement chargée de coordonner l'importation, l'achat et la livraison du matériel à Roggwil.

L'argent a été "utilisé correctement", selon Jürg Zesiger

Jürg Zesiger, lui aussi, n'a voulu répondre que par écrit aux questions de SRF Investigativ. Il assure avoir "utilisé correctement" l'argent pour le chantier de Roggwil. Il y avait un compte de construction séparé et la banque a "fourni des justificatifs pour tous les paiements et n'a validé les paiements qu'ensuite". Plusieurs banques étaient impliquées dans le projet de Roggwil. La seule à prendre position est la Banque cantonale bernoise. Elle renvoie au secret bancaire et écrit qu'elle prend les "faits très au sérieux" et les examine "en détail" en interne.

Jürg Zesiger répète en outre ce qu'il a expliqué aux familles, à savoir que la construction a été retardée pour plusieurs raisons: une opposition de la commune, la pandémie de Covid ainsi que la guerre en Ukraine. Il se défend par ailleurs d'avoir un lien étroit avec les projets de Schüpfheim et de Lengnau, pour lesquels il est intervenu en tant que courtier. Dans ces deux cas, il n'avait rien à voir avec la construction, indique-t-il.

Enfin, en réponse à l'accusation de matériaux de construction trop chers, Jürg Zesiger écrit que les prix correspondaient au budget et qu'il y a toujours "des fournisseurs plus chers et d'autres moins chers". Il ne connaît pas Cork International Trading LLC en détail. C'est l'architecte de Roggwil qui a fait appel à cette entreprise, relève-t-il.

En ce qui concerne le matériel manquant, Jürg Zesiger affirme qu'il se trouve en stock chez les fournisseurs et qu'il est accessible sur place. Cependant, les recherches montrent que l'entreprise chargée des murs en béton ne les a pas encore fabriqués. Elle ne le fera que lorsque la date de livraison sera connue et que l'argent aura été versé.

Michel Badertscher promet une rencontre, puis ne donne plus de nouvelles

Et Michel Badertscher? Après plusieurs tentatives de contact infructueuses, SRF Investigativ est finalement parvenu à joindre le chef de projet par téléphone. Lors de cette conversation, il a dit en substance trois choses.

Premièrement, il a indiqué qu'il n'était pas propriétaire de l'entreprise Cogespro (ce qui est vrai, mais le Ministère public a néanmoins constaté dans le cas de Schüpfheim que Michel Badertscher dirigeait de fait l'entreprise). Deuxièmement, il a affirmé qu'il avait injecté son propre argent dans l'affaire de Lengnau pour aider les maîtres d'ouvrage. Troisièmement, il a soutenu que SRF n'avait pas dit la vérité.

Afin de clarifier l'affaire, Michel Badertscher a laissé entrevoir la possibilité d'une rencontre, sans plus jamais donner de nouvelles par la suite. Il n'a pas répondu à une série de questions détaillées sur les événements de Roggwil et sur ses autres affaires, malgré des demandes répétées.

Les acheteurs de Roggwil n'espéraient rien de plus que des réponses, et ce rapidement. Car comme le dit Arvind S. sur le chantier: "Nous avons de l'eau jusqu'au cou. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore tenir."

Texte et recherches de Kilian Küttel et Stefanie Hasler, photos de Moritz Hofstetter, graphique de David Forster, SRF

Adaptation en français: Didier Kottelat