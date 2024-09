Locations en ligne frauduleuses, soumission chimique et essor du détatouage

Des locations frauduleuses publiées trop facilement sur les plateformes en ligne, la soumission chimique décryptée, les craintes de Romano Prodi pour la démocratie, la raclette et ses codes à l'honneur et le détatouage en plein essor, tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

ENQUETE - Locations frauduleuses sur les plateformes en ligne

Comment s’assurer qu’un logement réservé sur Airbnb ou Booking correspond à l’annonce et aux photos publiées? Les témoignages de voyageurs et voyageuses dénonçant des logements inexistants, des appartements qui ne ressemblent en rien aux photos publiées ou des chambres microscopiques sont fréquents.

L’émission A bon entendeur de la RTS a voulu savoir si les plateformes en ligne contrôlaient les logements présentés sur leurs sites. Pour cela, la rédaction d'ABE a fabriqué de toutes pièces une annonce grâce au logiciel de création d’images Midjourney et rédigé une description très attractive grâce au générateur de texte ChaptGPT.

Airbnb a vérifié l’identité de l’auteur de l’annonce, puis l’a publiée 30 minutes plus tard. Du côté des agences Agoda et Vrbo, elles l'ont intégrée sur leur site respectif en quelques heures, sans contrôle. Quant à Booking.com, elle a envoyé une lettre à l'adresse du logement pour vérification.

Aucune de ces plateformes spécialisées n’a vérifié que les photos de cette maison étaient véridiques et que le manoir londonien existait vraiment. Et en quelques heures seulement, l'annonce est devenue l’une des plus consultées à Londres. La rédaction d'ABE a reçu pour environ 30’000 francs de demande de location.

Seule la plateforme Vrbo a su déceler le piège et a effacé le compte 12 heures après la publication.

AVIS D'EXPERT - La soumission chimique se passe en majorité avec des proches

La soumission chimique est le fait d'administrer une ou plusieurs substances psychoactives à une personne, à son insu ou sous la menace, pour profiter de sa vulnérabilité. Un crime caractérisé par l'absence de consentement qui est le plus souvent avéré dans un cadre domestique.

Lorsque Gisèle Pelicot, victime d'une décennie de viols orchestrés par son mari, a refusé le huis clos au procès de ses 51 agresseurs, elle a eu ces mots: "Beaucoup de femmes n'ont pas les preuves. Moi, j'ai les preuves de ce que j'ai vécu." Immédiatement, la septuagénaire a souligné espérer que d'autres femmes puissent l'entendre et peut-être se rendre compte qu'elles aussi avaient été droguées et abusées.

"Il y a une vraie prise de conscience", souligne Marc Augsburger, en charge de l'Unité de toxicologie et de chimie forensiques (UTCF) au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML): "Avant, quand on parlait de soumission chimique, tout le monde imaginait une boîte de nuit avec quelqu'un qui a mis une substance comme du GHB dans mon verre. Il n'existe pas de chiffres à ce propos, mais, très clairement, les situations avérées se passent dans un milieu fermé, chez les proches – la famille, les amis, des relations. Non, il ne s'agit pas d'un satyre au coin du bois!"

INTERVIEW - "La démocratie est en danger, elle court des risques importants"

L’ancien président du Conseil italien Romano Prodi exprime sa profonde inquiétude pour l’avenir de la démocratie. Selon lui, le modèle occidental est en danger à cause de sa focalisation sur le court terme, alors que dans les pays totalitaires, les leaders adoptent une vision à long terme.

Invité mardi dans le 19h30 de la RTS, Romano Prodi, Premier ministre italien à deux reprises et ancien président de la Commission européenne, partage ses préoccupations sur le monde politique occidental: "Nous ne réussissons plus à faire des projets à long terme, (…) nous travaillons mois après mois, jour après jour."

"Pendant ce temps, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont l’éternité devant eux, ils pensent à long terme", avertit-il.

TRADITION - la raclette à l'honneur

Cette semaine, diverses festivités étaient organisées principalement en Valais pour célébrer les 450 ans de la raclette. Ce plat traditionnel est devenu une véritable institution, avec son rituel du raclage et ses codes bien précis, chers aux puristes.

Il y a 450 ans, en 1574, Gaspard Ambuel, médecin et pharmacien à Sion, a précisé la recette de la raclette. "Cette histoire écrite prouve que la raclette a ses origines en Valais", déclare Eddy Baillifard, restaurateur et fromager à Bruson, lundi dans l’émission Forum de la RTS.

Eddy Baillifard, puriste dans l’âme, préfère la raclette nature au lait cru, mais il accepte quelques écarts. Dans son restaurant, il sert de la raclette de brebis, de chèvre, et même à la truffe. Pour lui, cette diversité ne trahit pas l’essence de la raclette, mais enrichit l’expérience culinaire tout en respectant les traditions.

REPORTAGE - dans les cliniques de détatouage

Avec la démocratisation des tatouages ces dernières décennies a émergé une autre tendance: celle du détatouage. Ce phénomène, souvent motivé par des regrets liés à une décision impulsive, entraîne une augmentation de la patientèle dans les cliniques spécialisées.

Stéphane Rochet, fondateur du centre de détatouage "Bye Bad Tattoo", explique dimanche dans le 19h30 de la RTS que les demandes de devis ont considérablement augmenté en un an et demi, passant de deux à quinze par jour. Il souligne que "ces quinze dernières années, le nombre de personnes tatouées a été multiplié par deux, il est donc évident que le nombre de personnes qui ont des regrets augmente aussi".

