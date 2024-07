Levée des avertissements d'orages intenses, pas de dégâts majeurs

La situation s'est détendue samedi en Suisse après les fortes précipitations de la veille. La Confédération a levé les avertissements d'orages intenses. Des rafales de plus de 100 km/h ont balayé le Tessin, mais aucun dégât important n'a été signalé pour l'heure.

Malgré l'annonce de nouvelles importantes précipitations, les secours n'ont pas eu à intervenir dans la nuit de vendredi à samedi au Tessin où l'état-major régional de commandement pour le Val Maggia a levé l'ordre d'évacuation des zones dangereuses à 06h00.

A Magadino, 37,1 millimètres de pluie étaient tombés en dix minutes lors d'orages vendredi. Il s'agit de la troisième valeur la plus élevée au niveau suisse depuis le début des mesures, a indiqué MétéoSuisse dans la nuit de vendredi à samedi via la plateforme X. Le vent a soufflé à 106 km/h sur cette commune voisine de Locarno.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Réseaux sociaux. Plus d'info

Sur le Monte Generoso, des rafales ont été mesurées à 116 km/h, selon un graphique de MétéoSuisse. On parle d'ouragan dès 118 km/h.

Vendredi en fin d'après-midi, les orages ont repris de plus belle à partir de l'ouest, selon le service météorologique Meteonews. Plus de 18'800 éclairs ont fendu le ciel suisse jusqu'à vendredi soir. Le Tessin, Saint-Gall, Zurich, Lucerne et Argovie sont les cantons ayant enregistré le plus grand nombre d'éclairs.

>> Relire : La Suisse en alerte avec les importantes précipitations annoncées vendredi, des évacuations au Tessin

Dégâts vendredi

Ces violentes rafales de vendredi ont provoqué la chute d'arbres sur les routes à plusieurs endroits, a précisé à l'agence de presse Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale tessinoise. Mais il n'y a pas eu d'incidents graves et personne n'a été blessé, a-t-il ajouté.

Dans le canton de Lucerne, la route principale entre Mauensee et Sursee a été fermée vendredi soir. Et le TCS a signalé des perturbations dues aux inondations sur l'A2 près de Bellinzone.

>> Lire également : Le coût des récentes intempéries évalué à environ 200 millions de francs

Un arbre a notamment bloqué la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute A2 entre Coldrerio et Mendrisio, a précisé le Touring Club Suisse (TCS) sur X. A Riva San Vitale, des embarcadères ont été endommagés, tandis que des bateaux ont subi des dégâts près de Lugano. A Camorino, près de Bellinzone, la tempête et la grêle ont endommagé des récoltes dans les champs ainsi que des serres.

Ailleurs aussi, il a fortement plu. Des médias en ligne ont publié des vidéos de lecteurs montrant des pluies torrentielles ainsi que des routes inondées ou jonchées de grêlons.

Les autres régions moins arrosées

De jeudi après-midi à vendredi soir, il est tombé entre 40 et 80 millimètres de précipitations dans certaines régions du centre et du sud du Tessin et localement jusqu'à 94 millimètres dans le Mendrisiotto, selon MétéoSuisse. Dans le val Mesolcina, le Bergell et la Haute-Engadine (GR), les pluies ont atteint 25 à 50 millimètres.

Les autres régions de Suisse ont été nettement moins arrosées que prévu, et aucune nouvelle précipitation d'importance n'est attendue pour le week-end.

De nombreux plans d'eau restent néanmoins soumis à un risque modéré de crue, à l'image du lac de Constance avant tout, mais aussi de ceux de Lugano, de Brienz et du Léman.

ats/asch