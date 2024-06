Les trois personnes ensevelies dans les Grisons toujours recherchées après les violentes intempéries

Les secours sont à pied d'œuvre pour retrouver trois personnes ensevelies dans le val Mesolcina, au sud des Grisons. La police craint qu’elles ne soient ensevelies sous plusieurs mètres de rochers. Samedi, une quatrième personne a été retrouvée vivante.

Dégagée des éboulis par les sauveteurs, une femme a été transférée à l'hôpital de Lugano. Trois autres personnes - un couple et une femme âgée - sont toujours ensevelies dans la même région, a indiqué la police samedi. Plus tôt dans la journée, ces quatre personnes avaient été signalées disparues après une coulée de boue, de pierres et de matériaux divers qui a détruit trois maisons dans le village de Sorte.

"On a réussi à sauver au moins une vie", a déclaré samedi matin un agent de la police cantonale lors d'une conférence de presse à Roveredo, retransmise par la télévision italophone RSI. Vendredi soir, des orages et des précipitations importantes ont provoqué de fortes crues et des glissements de terrain. Les rivières ont débordé et les routes ont été inondées.

Drone de recherche déployé

Le gouvernement grison a dit suivre la situation "avec une grande inquiétude" et souhaité "beaucoup de force à toutes les personnes concernées". Parmi les secours dans ce canton, cinq équipes canines et un chef d'équipe étaient en action samedi, précise pour sa part l'organisation de sauvetage Redog de la Croix-Rouge suisse. Des hélicoptère et des drones sont aussi mobilisés pour retrouver les trois disparus.

"Nous avons un drone avec caméra thermique pour nous aider. Nous nous appuyons aussi sur les dernières positions enregistrées des téléphones portables des personnes disparues pour savoir où commencer à chercher", a précisé samedi dans le 19h30 de la RTS William Kloter, commandant de la police cantonale grisonne.

>> Voir cette vidéo de RSI montrant la zone où trois personnes sont ensevelies :

Par ailleurs, une patrouille de la police cantonale grisonne a perdu son véhicule dans les flots dans la même vallée. La patrouille recherchait des personnes ou des animaux qui pourraient être en danger. Ce faisant, les policiers se sont eux-mêmes mis en danger, a déclaré William Kloter.

"C’est grace à leur réflexes très rapides que nos deux camarades ont réussi à s’extirper de leur véhicule. Ils ont dû nager pour se sauver. Ils n’ont ensuite pu qu’observer comment leur voiture a été emportée par les flots", a-t-il décrit en conférence de presse.

La présidente de la Confédération Viola Amherd s'est montrée bouleversée par l'ampleur des dégâts causés par les intempéries dans plusieurs régions de Suisse.

Un canton copieusement arrosé

La zone d'intervention pour la police et les pompiers s'étendait sur près de 20 kilomètres. Un cône de déjection a touché plusieurs maisons. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être évacuées de leur maison dans la région de Mesolcina Calanca, a indiqué la police cantonale des Grisons.

Avec 125 millimètres de pluie enregistrés au cours des dernières 24 heures, selon Meteonews, la commune de Grono, toujours dans le val Mesolcina, détient la palme des précipitations en Suisse. D'autres stations de mesure du canton ont également enregistré d'importantes quantités de pluie. Au San Bernardino, 80,2 millimètres ont été mesurés entre vendredi matin à 8h et samedi matin à la même heure. A Coire et Ilanz, la mesure a atteint respectivement 48,8 et 47,7 millimètres.

Un tronçon de l’autoroute A13 entre Lostallo et Mesocco est en outre impraticable après l'effondrement partiel de deux ponts. Après une première évaluation de l'ouvrage, l'Office fédéral des routes (OFROU) envisage des travaux dès lundi si les conditions le permettent. La durée de la fermeture de cet axe qui relie les Grisons au Tessin et constitue une variante de l'itinéraire nord-sud par le Gothard n'est pas encore connue. Mais il ne suffira pas de quelques jours pour remettre la route en état, a prévenu l'OFROU.

