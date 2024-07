Les Suisses sont appelés à quitter le Liban

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommande aux ressortissants suisses de quitter le Liban, après la mort du chef politique du Hamas Ismaïl Haniyeh dans une frappe imputée par l'Iran à Israël mercredi matin.

Les Suisses sont priés de quitter le Liban par leurs propres moyens et "si cela semble possible et sûr", écrit le DFAE sur son site. Par ailleurs, les voyages dans le pays situé au nord d'Israël restent déconseillés, a indiqué mercredi après-midi le DFAE sur X.

En raison du conflit au Proche-Orient "qui a de grandes répercussions sur le Liban", l'évolution de la situation est incertaine et une détérioration significative de la situation sécuritaire est possible à tout moment, avertissait déjà depuis un certain temps le DFAE sur une page internet dédiée. Des frappes aériennes ciblées peuvent mettre en danger des personnes non impliquées, écrivait encore le DFAE.

L'armée israélienne a annoncé avoir "éliminé" près de Beyrouth le commandant du Hezbollah responsable, selon elle, d'une attaque meurtrière samedi à Majdal Shams, sur le plateau syrien du Golan occupé.

>> Regarder le sujet du 12h45 après l'attaque d'Israël à Beyrouth : Israël revendique l'attaque à Beyrouth qui a tué hier le chef militaire du Hezbollah / 12h45 / 1 min. / aujourd'hui à 12:45

ats/lia