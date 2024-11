Les Suisses face aux dettes, l'Otan face à Donald Trump et les avions face au ciel russe fermé

La spirale de l'endettement, Donal Trump et l'avenir de l'Otan, les détours des avions à cause du ciel russe fermé, des progressions de primes explosives et l'essor d'une prostitution illégale en Suisse romande: tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

REPORTAGE - quand les dettes vous poursuivent

Un quart de la population romande a déjà eu affaire à l'Office des poursuites. Hantise de nombreuses personnes, ce type de situation s'accroît en raison de l'inflation, de l'augmentation des loyers et de l'explosion des primes maladies. Le piège de l'endettement n'est jamais loin.

En 20 ans, les procédures de poursuites ont presque doublé en Suisse. Désormais, une personne sur huit vit au quotidien avec des arriérés de paiement.

"Il y a des gens, des couples où les deux travaillent à plein temps mais ne gagnent pas assez", explique Pascal Lauber, préposé à l'Office des poursuites du district de la Gruyère (FR) dans l'émission Mise au Point. "Avec le coût de la vie qui augmente chaque année sur des choses qu'on ne peut pas maîtriser, ces gens, au lieu d'être du bon côté de la barrière, tombent du mauvais côté. Il faut ouvrir les yeux."

INTERVIEW - avec Donald Trump, quel avenir pour l'Otan?

Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche fait craindre un repli sur soi des Etats-Unis. Le futur 47ᵉ président américain affiche une certaine hostilité à l'égard de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan). Il a même menacé, durant sa campagne, de retirer son pays de l'alliance militaire. L'Europe serait alors seule en charge de sa propre sécurité.

Un scénario que balaie Jacques Pitteloud, représentant permanent de la Suisse auprès de l'alliance à Bruxelles depuis septembre, vendredi dans La Matinale. Le diplomate, dont les cinq ans comme ambassadeur à Washington se sont terminés cet été, affirme que "Donald Trump n'est pas sur le point de faire imploser l'alliance atlantique".

Pour le Valaisan, le républicain entend pousser les pays européens à s'impliquer davantage. "Il va forcer un certain nombre de pays à tenir leurs engagements".

DECRYPTAGE - un espace aérien fermé et des conséquences

La carte du transport aérien a beaucoup changé depuis février 2022 et l’invasion de l'Ukraine par la Russie. Les pays européens ayant bouclé leur espace aérien aux avions russes, Moscou a interdit en représailles la traversée de son immense territoire aux avions de la plupart des compagnies aériennes occidentales. Du simple allongement de la durée des vols à la suppression pure et simple de certaines liaisons en passant par la problématique de la concurrence biaisée sur certaines routes, les conséquences de ce remaniement du ciel commencent à apparaître clairement.

Le vol direct Zurich – Tokyo de la compagnie Swiss, par exemple, passait par la Sibérie avant 2022. "Maintenant, à l'aller, on passe beaucoup plus au sud. On va survoler la Roumanie, la mer Noire, la mer Caspienne, le Kazakhstan, la Chine et la Corée du Sud avant d'arriver au Japon", détaille dans l'émission Tout un monde le commandant de bord chez Swiss Luc Wolfensberger, pilote de Boeing 777. Allongé d'environ 20%, le temps de vol est passé d'environ 10h30 à 12h30.

DATA - les pires augmentations de primes dans votre canton

Avec la publication des nouvelles primes maladie, les tarifs de certains modèles qui ont pu être avantageux, notamment avec des franchises élevées, s'envolent de plus de 700 francs par an.

Alors que la hausse moyenne pour 2025 est de 6%, certaines primes augmenteront de plus de 20%. Pour vous permettre d'y voir plus clair, la RTS a comparé tous les prix 2025 avec ceux de 2024. Les tableaux ci-dessous ne montrent pas les primes les plus chères. Ils mettent en avant les progressions les plus importantes en pour cent, qui auraient pu échapper aux assurés.

ENQUETE - l'essor d’une prostitution illégale d'origine sud-américaine

En marge du marché légal de la prostitution, des réseaux criminels organisent en Suisse romande une offre totalement illégale. Des filières sud-américaines sont actuellement très actives. Il y aurait parmi les femmes qui se prostituent des victimes de traites.

Certaines femmes, au bénéfice de papiers européens, se prostituent en toute légalité. D'autres sont en revanche dans l’illégalité la plus totale. Sans permis de séjour, sans autorisation de travail, elles proposent du sexe tarifé uniquement dans des appartements privés ou des chambres d’hôtel. Une pratique normalement soumise à des conditions très restrictives.

Comme le révèle le pôle enquête de la RTS, cette prostitution illégale est en plein essor. Un phénomène qui donne du fil à retordre aux autorités.

