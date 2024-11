Les Suisses disent "non" à l'extension de six tronçons autoroutiers

Les extensions autoroutières ont été rejetées dimanche dans les urnes. Contre l'avis du Conseil fédéral et du Parlement, le peuple a refusé à 52,7% le crédit pour six projets, dont un romand, selon les résultats définitifs.

Au total, 1'316'500 votantes et votants ont refusé les extensions, tandis que 1'181'557 ont glissé un "oui" dans l'urne. Le taux de participation était de 45,05%.

Tous les cantons de Suisse romande disent "non". Le Jura est le champion, à 62,6%. Neuchâtel suit (62,5%), puis Vaud (58,6%), Genève (57,1%) et Fribourg (56,3%). Dans le canton du Valais, le rejet se monte à 54,2%.

Outre-Sarine, le canton des Grisons obtient le plus haut taux de refus (57,3%), suivi de Berne (57%) et de Bâle-Ville (56,4%). Zurich, Lucerne, Glaris, Uri et Obwald rejettent également les extensions. De même que le Tessin.

Oui en Suisse alémanique

Les projets sont en revanche acceptés dans les autres cantons alémaniques, surtout situés au nord et au nord-est du pays, ainsi qu'en Suisse centrale. Schwyz (59,2%) et Appenzell Rhodes-Intérieures (58,5%) sont en tête.

Le vote est aussi positif, bien que moins marqué, à Soleure, à Bâle-Campagne, en Argovie, à Shaffhouse, en Thurgovie, à Saint-Gall, en Appenzell Rhodes-Extérieures, à Zoug et à Nidwald.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Quelque cinq milliards de francs

Il s'agit du premier échec dans les urnes du conseiller fédéral Albert Rösti. Les six projets étaient devisés à quelque cinq milliards de francs. Près d'un milliard était prévu pour l'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon (GE/VD), qui devait être élargi à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km.

Les autres projets concernaient le tronçon de Wankdorf-Schönbühl (BE), qui devait être élargi de six à huit voies, et celui de Schönbühl-Kirchberg (BE), qui devait passer de quatre à six voies. L'enveloppe devait aussi servir à dédoubler les tunnels du Rosenberg (SG), du Rhin (BS/BL) et de Fäsenstaub (SH).

Le référendum a été déposé par l'Association transports et environnement (ATE) et l'organisation actif-trafiC. Il était soutenu par les Vert-e-s, le PS et le PVL, ainsi que par une cinquantaine d'organisations de protection de la nature et du climat.

ats/lan