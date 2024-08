Les soeurs Dittli, deux conseillères d'Etat dans des cantons aux réalités bien différentes

Elles sont soeurs et sont depuis 2022 conseillères d'Etat, une première dans l'histoire suisse pour une fratrie. Valérie Dittli, en charge des finances dans le canton de Vaud, et Laura Dittli, ministre de la sécurité zougoise, étaient présentes mercredi sur le plateau de Forum. L'occasion pour elles d'évoquer les différences entre deux cantons que tout semble opposer.

Les deux soeurs Dittli se sont engagées assez tôt en politique dans le canton de Zoug. Mais l'aînée, Laura, 33 ans, y est restée, alors que la cadette, Valérie, 31 ans, l'a quitté pour le canton de Vaud.

Désormais conseillères d'Etat, les deux politiciennes du Centre font toutefois face à des réalités bien différentes. Car entre le petit canton de Zoug et Vaud, le canton le plus peuplé de Suisse romande, il y a un monde, surtout en termes de santé financière.

Comment être plus économe?

En mars dernier, Valérie Dittli présentait ainsi les premiers chiffres rouges du canton de Vaud depuis près de 20 ans, avec un déficit de 39 millions de francs. Un chiffre bien en deçà du trou budgété, grâce à des recettes meilleurs que prévu, mais un déficit quand même.

A l'inverse, Zoug est passé de 285 millions de bénéfices en 2020 à 461 millions en 2023. Le canton estimait même en début d'année qu'il pourrait avoir 4 milliards de francs d'économies d'ici 2030, alors même qu'il vient d'annoncer une nouvelle baisse d'impôts et reste en tête des cantons les plus compétitifs.

>> Revoir également le reportage du 19h30 sur le canton de Zoug qui souhaite réduire de 20% les primes maladie de sa population : Le canton de Zoug veut réduire de près de 20 % le montant des primes maladie de sa population / 19h30 / 1 min. / le 11 juillet 2024

Laura Dittli attribue avant tout cette santé financière éclatante à une logique économe. "Le canton a toujours été comme ça. Par exemple, pendant mes années au Grand Conseil, on a fait beaucoup de mesures d'économie. Et puis il y a aussi l'attractivité fiscale, ce qui nous permet d'avoir beaucoup d'argent et d'être en capacité d'effectuer des prestations sociales maintenant", explique-t-elle.

Pour Valérie Dittli, c'est aussi "dans la nature zougoise" de réfléchir vraiment à ce qui est "la manière la plus efficace de dépenser l'argent public". Mais la conseillère d'Etat vaudoise en charge des Finances rappelle que les réalités ne soient pas les mêmes, le canton de Vaud étant bien différent par sa taille et ses dépenses, 11,5 milliards de francs en 2023.

"Je ne sais pas si c'est vraiment comparable (...) mais on doit maintenir nos prestations tout en changeant peut-être un peu la manière dont on dépense, surtout à l'intérieur de l'Etat", analyse-t-elle.

La question fiscale

Autre différence de taille entre Zoug et le canton de Vaud, la politique fiscale. Du côté du canton alémanique, la taxation pour les entreprises mais aussi pour les personnes physiques est en général la plus basse au niveau national. Au contraire, les Vaudois et les Vaudoises font eux toujours partie des contribuables les plus taxés du pays.

Pour y remédier, le canton de Vaud a décidé d'une baisse d'impôt sur les personnes physiques de 3,5% entrée en vigueur en 2024 et une nouvelle baisse de 1,5% pourrait encore s'y ajouter en 2025 "sous réserve de la situation financière de l'Etat". Le canton devrait par ailleurs lancer un contre-projet à l'initiative du patronat et des milieux économiques qui demandent une réduction d'impôts de 12% sur le revenu et la fortune.

>> Revoir dans Forum l'interview de Valérie Dittli en octobre 2023 sur la baisse d'impôts de 3,5% dans le canton de Vaud : Réduction des impôts de 3,5% dans le canton de Vaud: interview de Valérie Dittli / Forum / 4 min. / le 10 octobre 2023

Pour Valérie Dittli, la situation vaudoise ne peut certes encore une fois pas être comparable à Zoug. "Ils ont deux hôpitaux. On en a plus. Ils ont un tunnel. On en a plusieurs. Le canton de Vaud peut plutôt se comparer à des cantons comme Zurich ou Berne, qui ont un peu les mêmes réalités. Et là, on constate qu'on paye beaucoup plus d'impôts dans le canton de Vaud."

Pour la conseillère d'Etat vaudoise, il y a donc une urgence à agir pour la classe moyenne. "Il nous faut une réforme. Si on regarde Zoug, même si ce n'est pas tout à fait comparable, on voit que trop d'impôts, ce n'est pas bien. Il faut donc trouver un impôt plus raisonnable pour attirer des contribuables qui amèneront un substrat financier à notre canton et nous permettront d'élargir ensuite notre Etat social et nos prestations", conclut-elle

Propos recueillis par Renaud Malik

Adaptation web: Tristan Hertig