Les routes sont trop congestionnées, dénoncent les Suisses dans un sondage

Selon un sondage publié vendredi pour l'Association suisse des professionnels de la route et des transports, une grande partie de la population estime qu'il y a trop de monde sur les routes.

Près de 60% des personnes sondées estiment qu'élargir les autoroutes très fréquentées est une bonne piste. Elles prônent aussi le développement du transport de marchandises sur le rail et elles veulent développer et améliorer les transports publics et les pistes cyclables.

L'enquête réalisée auprès de 2000 personnes par l'institut Sotomo montre aussi que la plupart des participants estiment que le transport motorisé est plus encombré que les transports publics qui, eux aussi, devraient être développés, tout comme les pistes cyclables.

Une campagne politique pour l’extension des autoroutes

L'Association suisse des professionnels de la route et des transports axe sa communication sur l'extension des autoroutes. Elle est favorable à plusieurs projets d’élargissement des autoroutes sur lesquels le peuple devra se prononcer d’ici quelques mois.

Du côté des opposants à cette votation, on estime que la communication est un peu trompeuse: pour le coprésident de l'Association transports et environnement, David Raedler, si l'étude montre effectivement qu'une forte majorité de la population constate un problème de congestion sur les routes, le pourcentage des personnes qui disent qu'il faut agir, notamment avec un élargissement, n'est pas aussi élevé.

L'enjeu pour les deux camps sera maintenant de convaincre sur la meilleure solution à adopter pour désencombrer le trafic. Ce type d'études viendra nourrir les débats, à l'image des chiffres publiés en début de semaine par la Confédération sur le nombre record d'embouteillages enregistrés l'année passée sur les routes.

>> Revoir le sujet du 19h30 sur le record de bouchons en Suisse : Le nombre d'heures passées par les automobilistes dans les bouchons a augmenté de 22 % l'an dernier / 19h30 / 2 min. / lundi à 19:30

>> Sur le sujet, lire : Le référendum contre les extensions autoroutières déposé avec 100'000 paraphes

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Sujet radio: Gabriela Cabré

Adaptation web: juma