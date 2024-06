Les rivières baissent en Valais, passé "pas loin de la catastrophe"

Après de fortes inquiétudes vendredi soir en raison de la montée rapide de plusieurs cours d'eau, la situation s'est stabilisée samedi en Valais, mais les autorités maintiennent pour l'heure l'état de "situation particulière". Les vallées latérales ont été particulièrement touchées.

Les intempéries ont provoqué de gros dégâts en Valais. Les précipitations des derniers jours et la fonte des neiges ont causé des crues dans tout le canton, avec leur lot de laves torrentielles et de glissements de terrain. Les autorités cantonales ont prolongé samedi l'état de "situation particulière" décrété vendredi. Elle permet au Conseil d'Etat de prendre les commandes du dispositif de sécurité et d'obtenir des moyens d’intervention supplémentaires en cas de nécessité.

Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer. Plus de 300 personnes, dont 157 sapeurs-pompiers et une quarantaine d’astreints à la protection civile, sont engagées pour lutter contre les éléments. Aux abords des cours d'eau, notamment, le danger reste élevé.

Plusieurs axes routiers ont été temporairement coupés, notamment la route cantonale entre Riddes et l’usine de Bieudron et la liaison entre Fionnay et Bonatschiesse, dans le val de Bagnes. Samedi après-midi, la route entre Vissoie et Mayoux restait fermée.

Inquiétudes pour les vallées latérales

"Les vallées latérales nous causent de gros soucis, notamment celle de Zermatt, d'Anniviers et d'Hérens, où le sol est très déstabilisé", a précisé samedi après-midi l'adjoint de la cheffe de la sécurité civile et militaire Antoine Jacquod. Dans ces secteurs, plusieurs débordements et des laves torrentielles ont eu lieu le long des cours d'eau latéraux, dont la décrue est "très lente". L'Organe cantonal de conduite valaisan y redoute des glissements de terrain. La suite dépendra de la force des orages qui s'abattent actuellement, ajoute Antoine Jacquod.

On a évité de peu la catastrophe, avec des débits absolument incroyables. Ils avaient été vus par les modèles, mais pour être franc, on avait un peu de peine à y croire. Eh bien c'est arrivé quand même Raphaël Mayoraz, chef du Service des dangers naturels du canton du Valais

"Dans les cours d'eau latéraux, on a évité de peu la catastrophe", a confirmé samedi soir dans Forum le chef du Service des dangers naturels du canton du Valais Raphaël Mayoraz, qui décrit une situation "stable" mais avec un niveau de danger restant élevé. "On est arrivé hier matin à des débits absolument incroyables. Ils avaient été vus par les modèles, mais pour être franc, on avait un peu de peine à y croire. Eh bien c'est arrivé quand même", a-t-il concédé.

En se basant sur la facture pour les dégâts des crues de 2018 dans le seul Val d'Anniviers, le spécialiste envisage cette fois, pour l'ensemble du canton, des dommages pouvant atteindre plusieurs dizaines de millions de francs. Des dégâts qu'il est difficile de ne pas mettre en lien avec l'évolution du climat, a-t-il confirmé, interrogé sur la responsabilité du réchauffement. Il souligne en particulier la fréquence et l'intensité croissantes de ces événements.

La Navizence en crue

Dans le village de Chippis, près de Sierre, 230 riverains de la Navizence ont dû être évacués vendredi "par mesure de précaution". Ils ont passé la nuit dans la salle de gymnastique du village. Samedi, la plupart d'entre eux ont pu regagner leur domicile. Sur l'ensemble du canton, 59 personnes étaient encore en état d'évacuation samedi à 15h.

Le pont entre Chippis et Sierre a en outre été fermé. "Nos ingénieurs sont sur place pour évaluer la situation", a précisé samedi Antoine Jacquod. Une fois que le débit se sera calmé, "il s'agira d'aller récupérer les troncs qui sont charriés pour éviter d'autres dangers notamment sur le Léman", poursuit-il.

La Navizence en furie à Vissoie (VS). [KEYSTONE - JEAN-CHRISTOPHE BOTT]

Interrogé samedi dans Forum, un habitant du Val d'Anniviers a fait part de sa colère face aux travaux de protection entrepris après les crues de 2018, insuffisants selon lui.

Il s'agit d'événements assez extrêmes. Il faut arrêter de croire qu'avec des ouvrages de protection, on arrive à se protéger de tout! Raphaël Mayoraz

S'il dit comprendre cette colère, Raphaël Mayoraz appelle aussi à se montrer fataliste: "Il s'agit quand même d'événements assez extrêmes. Il faut arrêter de croire qu'avec des ouvrages de protection, on arrive à se protéger de tout! Il y a des moments où il faut admettre que les biens vont être touchés, procéder à des évacuations et remettre en état les lieux après", plaide-t-il.

A Martigny, la Dranse a également atteint un débit très important. Une route à proximité a été fermée.

A Bramois, en raison d'un risque de débordement de la Borgne, les rives et le Bois de la Borgne ont été fermés. Une digue gonflable a été aménagée vendredi par les pompiers de Sion pour protéger le village de la montée des eaux. La situation s'est stabilisée samedi, mais le débit reste élevé. "Normalement, un cours d'eau comme la Borgne devrait être à 15m3/s. Là, on a toujours 40 à 50 m3. C'est pour ça qu'on reste en mode vigilance", a précisé Raphaël Mayoraz dans Forum.

Zermatt coupée du monde plus d'une journée

La situation est aussi particulièrement tendue à Zermatt, où les précipitations ont été particulièrement intenses. La rivière Matter Vispa ("Viège de Zermatt" en français) qui traverse la station valaisanne est sortie de son lit vendredi. Plusieurs rues ont été inondées et les écoles de la station ont été fermées.

Les trains ont cessé de circuler entre Viège et Zermatt vendredi à la mi-journée. Comme la route privée est aussi coupée entre Täsch et Zermatt après qu'une lave torrentielle se soit déversée sur la chaussée, l'accès à la station a été totalement coupé, une situation connue en hiver à cause des avalanches, mais rare en été.

La voie entre Viège et Täsch, en dessous de Zermatt, devrait rester fermée au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine, a averti samedi après-midi la Matterhorn Gotthard Bahn. Les crues de la rivière Vispa ont affecté "massivement" la ligne à plusieurs endroits, de sorte que d'importants travaux de remise en état sont nécessaires, a-t-elle précisé. Le train du Gornergrat a lui aussi été fermé en raison d'une coulée de boue et le restera au moins jusqu'à mardi.

Vers 5-6 heures, la situation était très difficile. Tout à coup, de tous les côtés, les rivières sont énormément montées après un orage immense Romy Biner-Hauser, présidente de Zermatt

Pour l'heure, l'accent est mis sur la reprise du service ferroviaire entre Täsch et Zermatt dans les meilleurs délais afin de désenclaver la station. Il devrait reprendre dès samedi soir vers 20h, a indiqué dans Forum la présidente de Zermatt Romy Biner-Hauser. La reprise du trafic ferroviaire (entre Täsch et Zermatt) et routier (entre Viège et Täsch) a effectivement repris dans la soirée, a confirmé le canton peu après.

"La normalité arrive, lentement", s'est réjouie Romy Biner-Hauser. Selon elle, il n'y a pas eu de panique particulière dans la station. Vendredi soir, après une brusque montée des eaux, elle avait néanmoins demandé aux habitants de se réfugier dans les étages des habitations. "Vers 5-6 heures, la situation était très difficile. Tout à coup, de tous les côtés, les rivières sont énormément montées après un orage immense. C'est pour ça qu'on a transmis ce message", a-t-elle expliqué.

Danger de crue en baisse dans la plaine du Rhône

La situation s'est calmée au niveau du Rhône, a encore indiqué samedi Antoine Jacquod. Le pic de la crue a été atteint après minuit dans la nuit de vendredi à samedi. Un débit de 819 m3 par seconde a par exemple été atteint à 2h du matin à Branson.

Samedi après-midi, le degré d'alerte a été abaissé à 2 (danger limité). Si le fleuve a entamé sa décrue, les débits restent toutefois très élevés. Le niveau du fleuve s'est rapproché de celui de 2000, l'année du dernier grand épisode de crue, qui avait causé d'importants dégâts. Mais, depuis, les digues ont été renforcées.

Le niveau du Rhône avait causé des inquiétudes, en particulier vendredi. Une alerte aux crues de degré 4 sur 5 (danger fort) avait été émise par MétéoSuisse jusqu'à samedi, de Viège au lac Léman. Selon les experts, une telle situation ne se produit que tous les 10 à 30 ans. Le canton a réagi en interdisant les promenades sur les rives du Rhône jusqu'à lundi soir et des évacuations ponctuelles ont eu lieu.

