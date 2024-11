Les rencontres en 2024, ça change quoi pour vous?

En Suisse, selon la dernière enquête sur les familles et les générations 2023, 75% des personnes entre 18 et 80 ans sont en couple et 27% des couples de moins de 5 ans se sont formés via internet. Et votre dernière rencontre, vous l'avez faite sur Tinder ou à la boulangerie? Et la prochaine, avec ou sans algorithme?

Ces temps, les rencontres dans la vraie vie ont la cote. C'est une possibilité qu'offre le "Tinder des montagnes", des petites annonces laissées sur six sommets fribourgeois. Une manière de contourner la "dating fatigue" et le fait que les applications populaires favorisent certaines catégories de personnes. Les rencontres en 2024, ça change quoi pour toi? / L'actu en vidéo / 3 min. / aujourd'hui à 07:36 La plupart des personnes dans l’application sont jeunes, éduquées et hétérosexuelles. Toutes les autres catégories de personnes vont être défavorisées systématiquement Jessica Pidoux, chercheuse postdoctorale à Sciences Po Paris, 19h30, 5 septembre 2022 Il existe des alternatives, comme l’application genevoise "Myhandyplus" , adaptée aux personnes avec handicap, et ouverte à tout le monde. Depuis le lancement, 7500 utilisateurs se sont inscrits, des personnes qui viennent chercher des rencontres plus authentiques Alexia Barjhoux, fondatrice de Myhandyplus, Basik, 21 octobre 4Myhandyplus offre aussi des protections spécifiques pour la sécurité de ses abonnés. Et vous dans tout ça? Avec le boom des applications, le marché s’est ouvert. Vous trouverez certainement celle qui correspondra à vos besoins spécifiques et à vos envies. Et si vous préférez la vraie vie, là aussi en ciblant vos besoins, vous trouverez l’offre qui vous convient ou enfilerez vos chaussures de marches. Claire Burgy