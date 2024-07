Les prix de l'électricité devraient baisser en Suisse en 2025

Les prix de l'électricité devraient baisser l'an prochain en Suisse, selon une enquête de l'Association des entreprises électriques suisses (AES) auprès de ses membres. Sur les 83 fournisseurs participants, 75 envisagent "sûrement" ou "probablement" une baisse.

Selon les données tarifaires de 52 entreprises, représentant environ 35% de l'approvisionnement suisse, les prix de ces fournisseurs baisseront d'environ 8% en médiane en 2025 pour les ménages de type H4 (consommation de 4500 kWh par année pour un appartement de 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge, sans chauffe-eau électrique), indique mercredi l'AES dans un communiqué.

Entre 8 et 10% de baisse

En médiane, les tarifs pour les ménages de type H2 (consommation de 2500 kWh par année, pour un appartement de 4 pièces avec cuisinière électrique) devraient baisser de 10%. Les prix devraient aussi refluer pour les professionnels, respectivement de 8% pour les clients de type C3 (entreprise moyenne avec une consommation de 150'000 kWh par an) et de 9% pour les clients de type C4 (grande entreprise, avec une consommation de 500'000 kWh par an).

Le tarif médian pour les ménages de type H4 chez les fournisseurs sondés est actuellement de 33 centimes par kWh. Selon l'enquête, il sera de 30,5 centimes par kWh l'an prochain.

Par ailleurs, 31 autres entreprises ont répondu aux questions qualitatives de l'AES. Tendanciellement, elles annoncent également en majorité des tarifs en recul pour l'an prochain. Parmi elles, 23 pronostiquent une baisse, six une hausse et deux estiment que leurs tarifs devraient rester stables.

Baisse des prix sur les marchés

Le tarif de l'énergie et le tarif d'utilisation du réseau sont déterminants pour déterminer le montant du prix de l'électricité. Selon l'enquête, les prix de ces deux composantes devraient baisser au cours de l'année tarifaire 2025, tant pour les ménages que pour les clients professionnels.

Cela s'explique d'une part par la baisse des prix sur les marchés européens de l'électricité par rapport aux années précédentes et d'autre part par la baisse des coûts des réserves d'électricité nationales, qui sont intégrés dans le tarif d'utilisation du réseau.

Les résultats de l'enquête montrent que les effets secondaires de la crise énergétique s'estompent, ce qui se traduit par des prix de marché plus bas au cours des dernières semaines et des derniers mois par rapport aux années 2022 et 2023, commente l'AES.

Prix connus début septembre

Les tarifs définitifs de l'électricité pour l'année 2025 doivent être communiqués par plus de 600 fournisseurs de base à leurs clients et à la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) à la fin août, au plus tard. Cette dernière examine et publie tous les prix début septembre.

L'enquête s'est déroulée en ligne du 14 mai au 12 juin. C'est la première fois que l'AES demandait les tarifs absolus prévus par ses membres à un stade précoce.

ats/juma