Les prisons romandes manquent cruellement de places

La nouvelle extension de la prison de Sion a été dévoilée mercredi. Flambant neuve avec 22 places dévolues à la détention de personnes étrangères avant leur renvoi, elle ne résoudra pas tous les problèmes, concède le gouvernement valaisan, mais c’est un début de réponse à la surcharge carcérale.

"On avait une vétusté des bâtiments, qui ne répondaient plus aux normes", a expliqué dans le 19h30 Frédéric Favre, le conseiller d'Etat en charge du dossier. "Avec cette modernisation, on a pu se mettre dans une détention plus humaniste". Pour rappel, par le passé, la détention administrative se trouvait sur un autre site valaisan qui avait fait l’objet de plaintes d’organisations humanitaires.

A cette nouvelle extension se rajoute un autre espace qui accueillera une dizaine de détenus en exécution de peine avec des profils et besoins particuliers.

"On va pouvoir rapatrier des détenus en Valais. On va pouvoir aussi en prendre dans d’autres cantons. Parce que les autres cantons nous prennent aussi des détenus", ajoute Frédéric Favre.

La gestion des délinquants mineurs et jeunes adultes reste toutefois un défi de taille, comme le souligne George Seewer, chef du Service de l'application des peines et mesures. "Ce qui nous manque, c’est le centre de Pramont, qu’il faut rénover et agrandir. Et ce qui nous manque aussi en Valais, ce sont des places pour des mesures thérapeutiques institutionnelles en milieux fermés."

L’objectif visé par le canton du Valais à l’horizon 2030 est de passer de 268 à 367 places, tous sites de détention confondus.