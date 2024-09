Les primes maladie augmenteront de 6% en 2025: et chez vous? Nos cartes

Pour la troisième année consécutive, les primes maladie augmenteront fortement l'an prochain. Découvrez sur nos cartes et graphiques interactifs les chiffres publiés jeudi par la Confédération.

L'annonce est tombée jeudi: les primes maladie bondiront l'année prochaine en moyenne de 6%, soit 21,60 francs par mois (260 francs par année).

Pus précisément, elles enfleront de 25,30 francs (+6%) pour les adultes dès 26 ans, de 16,10 francs (+5,4%) pour les jeunes adultes et de 6,50 francs (+5,8%) pour les enfants.

Mais la situation varie fortement d'une région à l'autre, comme le montrent nos cartes ci-dessous. Les hausses vont de +1,5% à Bâle-Ville à +10,5% au Tessin. Le Jura (+8,9%) et le Valais (+7,8%) affichent les plus fortes progressions en Suisse romande. Fribourg, Genève et Vaud se situent entre +6 et +7%, tandis que Berne et Neuchâtel restent sous la moyenne du pays, avec respectivement +5,6% et +4,6%.

Contenu externe

500 francs de plus par an pour un adulte dans le Jura

Comme les primes diffèrent d'un canton à l'autre, les plus fortes hausses en pourcentage ne correspondent pas forcément aux factures les plus salées. La flambée de +10,5% au Tessin représente 45 francs par mois, alors que celle de +9,2% à Glaris reste inférieure à 29 francs.

Côté romand, l'addition va s'alourdir de 34 francs dans le Jura. Les Jurassiens dès 26 ans devront même débourser 43 francs de plus chaque mois, soit plus de 500 francs supplémentaires par an.

Dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Fribourg, Vaud, Valais et Genève, les factures mensuelles subiront une hausse de 19 à 29 francs, tous les âges confondus.

Contenu externe

Les primes les plus chères toujours à Genève

Comme cette année, les Genevois paieront l'an prochain les primes les plus élevées du pays: 477 francs, toutes catégories d'âges confondues. Cela représente 100 francs de plus que la moyenne suisse. Pour un adulte, la facture mensuelle atteint 572 francs, soit plus de 6800 francs par an.

La plupart des cantons romands se situent toujours dans le haut du classement, avec le Tessin, Bâle-Ville et Bâle-Campagne, comme le montrent les cartes ci-dessous. Seuls Fribourg et le Valais restent sous la moyenne suisse.

Contenu externe

+175% depuis 1997

Après une stabilisation entre 2019 et 2022, il s'agit de la troisième augmentation consécutive de 6% ou plus.

Les primes maladie n'ont cessé de gonfler depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMAL) en 1996. En 1997, la prime moyenne s'élevait à 138 francs. L'année prochaine, elle atteindra près de 379 francs, soit 175% de plus.

Contenu externe

Hausse des coûts et renchérissement

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) explique cette hausse des primes par les coûts de la santé. De plus, il souligne l'impact de l'inflation. "Depuis cette année, le renchérissement se répercute davantage sur les tarifs, ce qui fait sensiblement augmenter les coûts", indique l'OFSP dans son communiqué.

La tendance devrait se poursuivre. Les coûts de la santé "continueront d'augmenter à l'avenir en raison des nouveaux traitements et médicaments ainsi que du vieillissement démographique", ajoute l'OFSP.

Contenu externe

Valentin Tombez