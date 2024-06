Les préparatifs avancent au Bürgenstock, mais la conférence ne fait pas que des heureux dans la population

A dix jours de son ouverture, la Suisse centrale se prépare à accueillir la conférence sur la paix en Ukraine au Bürgenstock. Un casse-tête logistique et sécuritaire, qui ne fait pas que des heureux auprès des habitants.

Plus de 80 Etats sont attendus les 15 et 16 juin à l'hôtel Bürgenstock, situé sur la commune nidwaldienne de Stansstad.

Plusieurs invités prestigieux ont répondu présents, tels que la vice-présidente américaine Kamala Harris, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Pour les accueillir, c'est le branle-bas de combat au sein de l'hôtel. Les équipes font les dernières retouches et effectuent les derniers travaux d’entretien, comme ceux qui sont en cours devant l’entrée principale de l’établissement.

Vue sur le complexe hôtelier du Bürgenstock, où se déroulera la conférence sur la paix en Ukraine le 15 et 16 juin prochains. [KEYSTONE - MICHAEL BUHOLZER]

Des adaptations sont aussi prévues. L’hôtel envisage par exemple de transformer ses courts de tennis en salle de réception.

Mais les derniers préparatifs se font surtout dans l’ombre avec, notamment, un important travail de coordination: "Il y a encore beaucoup de changements de dernière minute à gérer", explique le directeur Chris Franzen. "Nous sommes bien sûr en contact avec les autorités cantonales, avec Berne et l'armée", précise-t-il.

Participez à la discussion avec "dialogue", une offre de la SSR :

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

Gérer autant de VIP en deux jours, un défi

L’hôtel de Suisse centrale a l’habitude d'organiser de grandes réceptions, mais rarement d’une telle ampleur. Des manifestations aussi importantes ne sont pas courantes: le dernier évènement du même type remonte à 20 ans et concernait la réunification de l’île de Chypre.

La Conférence sur la paix en Ukraine représente dès lors un défi pour Chris Franzen, qui a pris la direction du Bürgenstock il y a six semaines seulement. "Le problème principal est l’accueil d’un grand nombre de chefs d'Etat en l’espace de deux jours. Le Forum économique de Davos (WEF), lui, se déroule sur toute une semaine, alors qu’ici, on parle de beaucoup de VIP en seulement deux jours", explique le Haut-Valaisan.

Le problème principal est l’accueil d’un grand nombre de chefs d'Etat en l’espace de deux jours Chris Franzen, directeur du Bürgenstock

L’établissement s’occupe de la réservation et de la réception des invités. Le reste - sécurité et diplomatie - est géré par la Confédération et le canton de Nidwald.

Avis divisés au sein de la population

La conférence ne touchera évidemment pas que l'hôtel, mais toute la région et notamment Stansstad. Cette petite commune de 5000 âmes, au bord du lac des Quatre-Cantons, se situe à 10 minutes en voiture du Bürgenstock.

Parmi la population, les avis sont divisés: "C’est très mitigé. Mais je pense que c’est quelque chose de très spécial. C'est une publicité mondiale, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'est le Bürgenstock. Mais maintenant, ils le savent. Très probablement que cela va amener des retombées financières. Cela remplit les hôtels et tout le reste. Je suis donc positive", explique une habitante.

D’autres citoyens ont un avis bien plus tranché: "Joe Biden ne vient pas. Vladimir Poutine ne vient pas non plus. Alors à quoi bon? Soyons honnêtes, ce qui se passera là-haut ne sert à rien", réagit un habitant de Stansstad. Il ajoute: "En fin de compte, ça ne m'intéresse pas, parce que de toute façon, ils font ce qu'ils veulent. Et, personnellement, je n'ai rien à y gagner. Cela n'apporte que des restrictions. Et il y a déjà beaucoup trop de touristes ici. Tu ne peux déjà plus te déplacer le samedi ou le dimanche".

Une commune qui se veut rassurante

En ce qui concerne les restrictions, les autorités communales se veulent rassurantes. Elles ont organisé une séance d’information il y a quelques jours qui a attiré 550 personnes. Ce sont justement les restrictions qui ont préoccupé les habitants: "La police a bien pu expliquer aux habitants qu'ils pourront se déplacer quasi librement en dehors du périmètre de l’hôtel", rapporte le président de la commune, Beat Plüss.

Et de détailler: "Bien sûr, la route et les chemins pédestres qui mènent au Bürgenstock seront fermés. Mais je pense que les habitants et habitantes sont d'accord pour dire que nous devons accepter quelques restrictions pendant quatre jours et demi. En contrepartie, nous pourrons peut-être apporter une petite contribution à la paix dans le monde".

Nous devons accepter quelques restrictions (...) En contrepartie, nous pourrons peut-être apporter une petite contribution à la paix dans le monde Beat Plüss, président de la commune de Stansstad

Le président de Stansstad se réjouit également des retombées économiques pour sa région. Tout comme les hôteliers et les restaurateurs d’ailleurs. Plusieurs indiquent qu’ils comptent bien remplir leur établissement le week-end du 15 et 16 juin.

Un vol d'hélicoptère toutes les 5 à 10 minutes

La région s'attend aussi à voir de l'animation dans les airs. De nombreuses délégations devraient arriver depuis l’aéroport de Zurich.

Avec, au final, un véritable ballet d’hélicoptères. Selon la police nidwaldienne, un Super Puma devrait décoller ou atterrir toutes les 5 à 10 minutes.

Mathieu Henderson