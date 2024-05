Les PME romandes se mobilisent pour obtenir les retombées économiques des F-35

Les affaires compensatoires liées aux nouveaux avions de combat F-35 et au système de défense aérienne Patriot aiguisent les appétits des PME romandes. Mais le défi est grand pour ces petites entreprises, car elle sont souvent mal équipées pour collaborer avec les deux mastodontes américains qui fabriquent ces équipements.

Plus de quatre milliards de francs d'affaires compensatoires, dont 30% pour l’économie romande. Les enjeux économiques autour de l’achat des 36 avions de combat F-35 et du système sol-air Patriot sont énormes.

Au-delà des retombées financières directes, la signature d'un contrat avec l'un des deux fournisseurs américains – Lockheed Martin et Raytheon – ouvre la porte à une collaboration sur le moyen, voire long terme.

Mais accéder à ce gâteau n’est pas chose facile pour les PME. Elles doivent attirer l’attention de deux véritables colosses, qui sont parfois des milliers de fois plus grands qu’elles. Ces petites entreprises n’ont pas toujours la main d’œuvre nécessaire pour entamer une collaboration aussi importante.

"Nous sommes 40 personnes au milieu d'un bassin industriel", explique Jonathan Müller, directeur technique dans une société biennoise, spécialisée dans la micro-électronique. "On n'a pas de service marketing, de vendeur particulier. Donc pour des petites structures, c'est compliqué d'aller chercher des grosses entreprises."

La difficulté de bien se placer

Pour d’autres entrepreneurs, le défi est plus technique, comme l'explique David Hirschi, patron de DaxAir, basée à Dombresson (NE): "Nous avons un produit qui est déjà existant aujourd'hui, qui sert pour l'observation, pour détecter par exemple une intrusion dans un périmètre ou le départ de feux de forêt. Or, ce sont des secteurs dans lesquels Lockheed Martin et Raytheon ne sont pas du tout."

Il poursuit: "Ils ne vont donc pas vouloir prendre notre produit et le revendre. Ils vont plutôt être à la recherche de fournisseurs qui peuvent fabriquer des pièces pour l'avion par exemple, qui existent déjà."

David Hirschi y croit malgré tout: "On va quand même essayer de les approcher. Même si, avec notre segment, c'est difficile de se placer sur ce type d'affaires compensatoires."

Première rencontre entre fabricants américains et PME romandes

Afin de faciliter l'accès aux deux géants américains, le Groupe romand pour le matériel de Défense et de Sécurité (GRPM) a réuni la semaine dernière les différents acteurs dans ce dossier. Une première rencontre entre les PME romandes, les fournisseurs, l’entreprise d’armement suisse RUAG et Armasuisse.

Les fabricants ont présenté leur stratégie à une centaine d’entrepreneurs présents, avec, d’un côté, un Lockheed Martin froid et direct et, de l’autre, Raytheon qui a joué la carte de la proximité. Une différence de style qui a marqué l’auditoire: "Lockheed Martin est venue en tant qu'entreprise américaine, avec des représentants qui se sont déplacés des Etats-Unis, alors que Raytheon ont deux représentants basés en Suisse depuis un an et demi", rapporte un entrepreneur vaudois.

"Ils nous ont dit qu'ils pouvaient venir visiter nos entreprises avant de nous inscrire comme potentiels fournisseurs. C'est un accompagnement dont nous avons besoin, car nous, petite PME suisse, ne sommes pas taillés pour affronter un géant américain."

Vers un regroupement des forces

Pour renforcer leur visibilité, les PME envisagent désormais de s'unir. La forme de ce regroupement doit encore être définie, mais la volonté y est, selon Christophe Gerber, vice-président du GRPM: "L'écosystème économique suisse est composé de nombreuses petites et moyennes entreprises et ce n'est pas évident pour les deux grands partenaires de faire le tour de toutes les PME. Ils n'ont pas forcément la motivation de le faire.

Il y a donc vraiment un besoin de regrouper les forces, de créer des clusters (groupes d'entreprises interdépendantes, ndlr) par exemple, ou de trouver un grand frère qui puisse jouer le rôle de tête de pont pour simplifier la collaboration."

Il précise: "Concrètement, il n'y a rien qui a été mis sur pied, mais ça commence à venir." Le GRPM indique que ce regroupement devrait être défini cet automne.

Un groupe de travail pour la Suisse romande

Le dossier semble avancer, même si, du côté romand, les inquiétudes subsistent autour des affaires compensatoires. RUAG a annoncé plusieurs mesures pour tenter de rassurer les PME et les autorités locales.

Elle prévoit notamment des appels d’offres aux entreprises, mais aussi la création d’un groupe de travail dédié spécifiquement aux affaires compensatoires en Suisse romande.

Mathieu Henderson