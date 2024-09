Les pertes budgétaires liées au rachat du 3e pilier divisent au Parlement

En plein débat national sur la prévoyance professionnelle, le 3e pilier fait aussi l'objet d'un nouveau bras de fer politique à Berne. Alors que le Parlement a validé en 2020 les versements a posteriori pour la prévoyance individuelle, la mise en œuvre du projet fait grincer quelques dents.

De nombreuses personnes n’alimentent pas leur 3e pilier tout au long de leur carrière professionnelle, ou n’y versent pas les montants maximums autorisés, par incapacité ou par choix.

Il y a plus de quatre ans, les Chambres fédérales ont donc accepté une motion pour leur permettre de faire des versements a posteriori. Une manière d'améliorer sa retraite mais aussi d'alléger sa feuille d'impôts, car ces "rachats", comme on les appelle, pourront être intégralement déduits du revenu imposable l'année du versement.

Trou dans les recettes fiscales

Mais alors que la mise en œuvre du texte est à bout touchant, certains élus ou élues à Berne émettent des réticences, car le projet présenté par le Conseil fédéral provoquerait des pertes annuelles de 100 à 150 millions de francs sur l'impôt fédéral direct.

Or, les comptes de la Confédération sont dans le rouge, s'inquiète la commission des finances du Conseil national. Selon elle, la mise en œuvre de cette motion doit prendre la forme d'un projet de loi et non d'une ordonnance, afin que la population puisse se prononcer. "Ce n'est pas le moment de diminuer les moyens de la Confédération", s'agace la socialiste genevoise Laurence Fehlmann-Rielle.

De son côté, la commission de la Sécurité sociale enjoint au contraire le Conseil fédéral à opter pour une mise en œuvre encore plus flexible, davantage conforme selon elle à la proposition initiale, quitte à ce que cela coûte encore plus cher.

Le gouvernement tranchera, après avoir également pris connaissance des prises de positions des partis et des partenaires sociaux.

