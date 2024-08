Les personnes revenant des JO de Paris ne peuvent plus donner leur sang

Donner votre sang n'est plus possible en Suisse, si vous revenez de Paris. En cause, les Jeux olympiques et paralympiques, où se croisent des touristes et des sportifs du monde entier.

Toutes les personnes qui ont voyagé dans la capitale française depuis le 15 août pendant les Jeux olympiques et paralympiques, doivent attendre un délai de 30 jours avant de pouvoir donner leur sang. Cette décision s'explique par des craintes liées aux virus qui circulent lors de cet événement qui voit venir des touristes et des sportifs du monde entier. En effet, une vague de contamination au chikungunya, une maladie transmise par le moustique tigre, a été identifiée à Paris et dans certaines régions du sud à la mi-août. Alertées, les autorités sanitaires suisses ont pris des mesures pour ce qui concerne le don du sang. Des virus transmissibles par le sang "Ces virus sont dangereux dans le sens où ce sont des virus transmissibles par le sang", explique la médecin Nathalie Rufer, responsable au centre de transfusion interrégional à Epalinges, dans le canton de Vaud. Cette caractéristique a des conséquences directes sur le don de sang, où il faut "pouvoir identifier les gens quand ils ont été dans des zones à risques". Le cas échéant, une exclusion du don du sang est nécessaire. La médecin souligne qu'un seuil a été atteint le 15 août, où il est déclaré que "la zone Île-de-France Paris est une zone avec une 'épidémie' nouvelle de chikungunya", des "informations relayées partout en Europe". Les prescriptions du centre de transfusion prennent en compte l'existence de ce "cluster d'épidémie" lié aux flux importants de personnes durant les Jeux. Les donneurs sont alors interdits de don du sang pendant quatre semaines, afin de garantir la qualité du sang et protéger les patients vulnérables. Pour savoir si vous êtes concerné et si la situation va perdurer, il est recommandé de vous rendre sur le site internet des différents organismes régionaux qui gèrent la collecte de don de sang pour réaliser un travel check. Ce formulaire indique, selon votre lieu et vos dates de voyage, si vous êtes autorisé à donner votre sang dans l'immédiat, ou attendre quatre semaines. Foued Boukari/itg