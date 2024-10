Les partisans de l'extension des autoroutes en tête des dépenses pour les votations du 24 novembre

Les partis ont déboursé environ 13,8 millions de francs pour les campagnes en vue des votations du 24 novembre. Les partisans de l'extension des autoroutes n'ont pas lésiné sur les moyens et annoncent le budget le plus important, avec 4,1 millions de francs.

Le comité "oui pour assurer le futur des routes nationales" est le plus grand contributeur de la campagne avec un budget annoncé de 3,4 millions. Des comités cantonaux ont apporté un soutien financier d'environ 700'000 francs.

Les opposants au projet ont quant à eux déboursé 2,74 millions, indique vendredi le Contrôle fédéral des finances (CDF). L'Association transports et environnement (ATE), à l'origine du référendum, a déboursé 1,76 million de francs et actif-trafiC 500'000 francs.

Moins de moyens pour les autres objets

Les campagnes pour les trois autres objets ont nécessité nettement moins de moyens. Les partisans du financement uniforme des soins (EFAS) ont annoncé des dépenses à hauteur de 1,5 million. Ces fonds proviennent entièrement de l'Association soins de santé avec un avenir.

Les opposants ont annoncé seulement 550'000 francs, dont 103'760 francs du Syndicat des services publics, qui porte le référendum. L'USS a versé 395'160, et le PS 46'500.

Les budgets annoncés pour les deux objets concernant le droit de bail sont à peine plus élevés. Plus de 1,7 million par objet du côté des partisans et 750'000 francs pour les opposants.

Le comité "2x oui au droit de bail" a versé 1,54 million. Le reste provient d'associations cantonales alémaniques. L'Asloca a déclaré une enveloppe de 1,21 million au total pour faire face aux deux projets.

Transparence

Les acteurs politiques faisant campagne doivent remettre au CDF leurs informations concernant les campagnes en vue des votations. Ils doivent déclarer nommément les campagnes dont le budget dépasse 50'000 francs et les donations de plus de 15'000 francs. Le CDF les publie 30 jours avant une votation fédérale.

Le CDF a recueilli les données relatives à une votation pour la première fois en vue du 3 mars 2024. Cela avait déjà été le cas l'année passée pour les élections fédérales du 22 octobre 2023.

