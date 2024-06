Les orages ont touché la Suisse romande samedi soir, une lave torrentielle au col du Simplon

Des orages parfois violents ont touché samedi dans la soirée l'ouest et le nord-ouest de la Suisse, mais aussi le Valais et le Tessin. Dans les Alpes, le col du Simplon est fermé jusqu'à nouvel avis à cause d'une lave torrentielle. Dimanche, le Rhône est sorti de son lit à plusieurs endroits et des personnes sont portées disparues au Tessin.

Les cantons de Genève et de Vaud ont interdit samedi les manifestations en plein air prévues pour l'après-midi et la soirée, notamment les fan zones dans lesquelles les supporters voulaient suivre le match de l'Euro de football entre la Suisse et l'Italie.

Les piscines lausannoises ont été fermées dès 14h00. Des restrictions pour les manifestations en plein air ont également été prises ailleurs en Suisse romande.

>> Relire aussi : Un "cocktail météorologique explosif" attendu samedi en Suisse romande, alerte MétéoSuisse

>> Quelques images des orages qui ont touché la Côte vaudoise : La Côte vaudoise balayée par de violents orages / L'actu en vidéo / 52 sec. / hier à 22:59

Le Rhône déborde

Une montée rapide du niveau du Rhône était en cours dimanche en raison des précipitations abondantes tombées dans le Haut-Valais. Le fleuve est sorti de son lit en plusieurs endroits et des centaines de personnes ont dû être évacuées. L'alerte concerne la région s'étendant du Haut-Valais à Riddes (VS), ainsi que du Chablais vaudois au Haut-lac.

>> Lire également : Le Rhône déborde en Valais: évacuations en cours, trafic CFF interrompu et autoroute fermée

Les autorités valaisannes ont de leur côté appelé à limiter les déplacements, à ne pas rester à proximité des cours d'eau et à ne pas se garer sur les ponts. De même, pour ne pas se mettre en danger, la population a été exhortée à s'abstenir de filmer et de photographier les crues.

Les régions particulièrement concernées sont l'Entremont, le val d'Hérens, le val d'Anniviers, le Mattertal, la vallée de Conches, le Binntal et la région du Simplon, a indiqué l'Etat du Valais. Les autres régions pourraient être également affectées.

>> Lire aussi : Vague d'annulations de manifestations en Suisse romande à l'approche de la tempête

Cols fermés

Le col du Nufenen - qui relie le Haut-Valais à la vallée tessinoise du Bedretto - est fermé depuis samedi après-midi. Selon les informations de la police, un glissement de terrain s'est produit.

Le col du Simplon, entre Brig (VS) et l'Italie, a lui dû être fermé jusqu'à nouvel avis à cause d'une lave torrentielle qui s'est déversée sur la route du col à la hauteur de la galerie Engi, située au nord de Simplon Dorf. L'Office fédéral des routes (OFROU) a indiqué en soirée que des matériaux continuent de se déverser et qu'une évaluation des dégâts ne sera possible que dimanche matin au plus tôt.

Dans la soirée de samedi, la route principale Andermatt-Brigue (VS) a dû être fermée dans les deux sens à la hauteur du col de la Furka en raison de chutes de pierres, ont annoncé le TCS et l'OFROU. Cette mesure est valable jusqu'à nouvel ordre.

En outre, certains accès à des fonds de vallées (Moiry, Dixence, Haut val de Bagnes, val Ferret, Turtmanntal et Conches) étaient sous surveillance continue.

>> Les explications de Cécile Durring : La journaliste Cécile Durring fait le point de la situation météorologique depuis Nyon (VD) / 19h30 / 48 sec. / hier à 19:30

Au Tessin, plusieurs personnes sont portées disparues dans la Vallée de la Maggia, au Tessin, après un glissement de terrain dans la nuit de samedi à dimanche. Selon la police cantonale, les routes sont coupées et les campings situés le long de la rivière ont été évacués.

>> Lire également : Plusieurs personnes portées disparues au Tessin après un glissement de terrain

>> Participez à la discussion avec "dialogue", une offre de la SSR :

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

nr/jfe avec ats