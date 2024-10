Les multinationales du tabac et la Suisse accusées par OxySuisse de violer les droits humains

L'association de lutte contre le tabagisme OxySuisse accuse dans un rapport publié mardi les multinationales de l'industrie de violer les droits humains et les autorités suisses d'être complaisantes à leur égard.

Réalisé en collaboration avec l'organisation américaine Action contre le tabagisme et pour la santé, le rapport d'OxySuisse analyse l'influence de l'industrie du tabac sous l'angle des droits humains.

Selon le rapport, l'industrie du tabac est incompatible avec les droits humains fondamentaux. La production et la commercialisation de produits causant dépendance et décès violent le droit à la santé, le droit à la vie et le droit à un environnement sain, affirme OxySuisse.

Le tabagisme provoque environ 9500 décès en Suisse chaque année et 8 millions dans le monde.

Retard de la Suisse

En matière de lutte contre le tabagisme, la Suisse est très en retard, rappelle l'association: elle se positionne à la 36e place sur 37 pays européens dans ce domaine.

Ce retard s'expliquerait par le poids de l'industrie du tabac dans la Confédération helvétique, selon OxySuisse. "L'implantation en Suisse de deux des influentes grandes multinationales du tabac sont l'une des raisons de cette absence d'application des politiques de prévention du tabagisme efficaces (...) On (la Suisse, ndlr) privilégie souvent les intérêts commerciaux de ces entreprises au détriment du droit à la santé de la population suisse", dénonce Michela Canevascini, directrice d'OxySuisse au micro de La Matinale mardi.

Pour OxySuisse, adopter une réglementation plus stricte est primordial pour respecter les engagements internationaux de la Suisse et protéger la santé publique.

