Les milieux économiques lancent leur campagne en faveur d'autoroutes plus larges

Les autoroutes doivent être élargies pour éliminer les goulets d'étranglement et améliorer la fluidité du trafic sur les routes nationales. L'Alliance "Oui pour assurer le futur des routes nationales" a lancé sa campagne vendredi en vue de la votation du 24 novembre, sous le slogan "Pour une Suisse qui avance".

Pour quelque cinq milliards de francs, le Conseil fédéral et le Parlement ont avalisé six projets d'extensions autoroutières, dont un romand. Il porte sur l'axe Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD).

Lors de la conférence de presse à Zurich, Christophe Reymond, directeur du Centre patronal, a souligné la nécessité de moderniser les routes nationales pour répondre aux besoins de mobilité sans augmenter les capacités de manière excessive. Il a noté que la région de Nyon, dont la population a triplé depuis les années 1950, voit aujourd'hui passer 90'000 véhicules quotidiens sur l'autoroute Lausanne-Genève, initialement prévue pour 20'000 véhicules.

Eviter les bouchons

L'optimisation du trafic autoroutier décharge les villes du trafic d'évitement et améliore la sécurité routière, selon l'Union suisse des arts et métiers (USAM). La conseillère nationale Diana Gutjahr (UDC/TG) a plaidé pour la complémentarité entre rail et route, tandis que le conseiller aux Etats Fabio Regazzi (Le Centre/TI) et président de l'Usam a insisté sur l'importance de la mobilité pour les usagers et le transport de marchandises.

Alors que les routes nationales représentent à peine 3% de l'ensemble du réseau routier suisse, elles absorbent et canalisent 45% de tous les véhicules-kilomètres parcourus, a illustré Peter Goetschi, président central du TCS. Le taux s'élève à 70% des véhicules-kilomètres pour le trafic de marchandises.

Les projets d'infrastructure sont financés par le FORTA et bénéficieront également aux transports publics, a ajouté le conseiller national Martin Candinas (Le Centre/GR) et président de la LITRA, service d'information pour les transports publics. La qualité de vie en ville est affectée par le trafic d'évitement, a souligné Diana Gutjahr, tandis que Martin Karrer, de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, a rappelé l'importance de routes dégagées pour les secours.

"Frénésie de construction autoroutière"

Un référendum soutenu par Les Verts et le PS critique les projets d'extension autoroutière, jugés excessifs. Parmi les projets figurent l'élargissement de l'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon et d'autres tronçons ainsi que la duplication de plusieurs tunnels.

Le référendum de l'Association transports et environnement (ATE) et de l'organisation actif-trafiC, soutenues par les Vert-e-s et le PS, a abouti. Les référendaires dénoncent "une frénésie de construction autoroutière".

Sur les six projets, l'axe Le Vengeron-Coppet-Nyon doit notamment être élargi à deux fois trois voies sur une distance d'environ 19 km. Les autres projets concernent le tronçon de Wankdorf-Schönbühl (BE), qui doit être élargi de six à huit voies, et celui de Schönbühl-Kirchberg (BE), qui va passer de quatre à six voies. L'enveloppe doit servir aussi à dédoubler les tunnels du Rosenberg (SG), du Rhin (BS/BL) et de Fäsenstaub (SH).

ats/vajo