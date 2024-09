Les médecins spécialistes veulent repousser les forfaits ambulatoires

A moins de deux mois de la fin des négociations du nouveau système tarifaire pour les dépenses de santé (Tardoc), les médecins spécialistes ont adressé une lettre au Conseil fédéral. Ils demandent au gouvernement de renoncer à ce nouveau projet.

Le 1er novembre prochain, un contrat entre médecins, hôpitaux et assureurs doit se trouver sur la table du Conseil fédéral. Après des années de discussions, cet accord fixera les modalités définitives du futur système tarifaire prévu en 2026 et qui doit remplacer l'actuel Tarmed.

La forme du nouveau projet est déjà arrêtée par le Conseil fédéral: la nouvelle structure sera composée d'une tarification à l'acte Tardoc et de forfaits ambulatoires, pour des interventions médicales standardisées, par exemple dans le domaine de la chirurgie du nez ou de la chirurgie pédiatrique.

Des forfaits qui ne sont pas "applicables"

Mais pour les médecins spécialistes, le système n'est pas prêt. Selon eux, 120 forfaits déjà validés en juin ne sont pas applicables.

"Un même forfait vaut pour des interventions très chères et des interventions faciles et qui ne sont pas chères. Par exemple, avec ce système, une intervention pour des polypes dans le nez est sur-financée, à l'inverse d'autres interventions sont sous-financées", explique Michele Genoni, président de la faîtière des sociétés de médecine chirurgicale et invasive (FMCH), dans La Matinale de la RTS vendredi.

"Ils ont toujours été informés"

Les spécialistes regrettent encore de ne pas avoir été associés plus étroitement à l'élaboration des forfaits. Mais pour l'Organisation tarifs médicaux ambulatoires (OTMA) qui chapeaute les négociations, cela est impossible au vu du calendrier très serré. Cette dernière promet toutefois de mieux prendre en compte la contribution des médecins... à l'avenir.

H+, la faîtière des hôpitaux, ne comprend pas non plus l'opposition fondamentale des médecins. Selon sa directrice-adjointe, Dorit Djelid, "ils ont toujours été informés et impliqués dans les travaux".

"H+ a déjà fait un grand compromis envers les médecins. Nous avons beaucoup réduit le nombre de forfaits ambulatoires. Maintenant, il faut que le système entre en vigueur pour ensuite l'affiner", souligne-t-elle.

Cet état de fait n'est pas pour rassurer les spécialistes, qui espèrent avec leur courrier avoir convaincu le Conseil fédéral de renoncer au nouveau système dans les délais prévus. A défaut, la faîtière n'exclut pas de passer par la voie juridique.

