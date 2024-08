Les mauvaises habitudes des baigneurs dégradent la qualité des eaux des piscines publiques

Selon une étude récente de l’association des chimistes cantonaux de Suisse, près d'une piscine publique sur deux peine à respecter certaines normes en matière de qualité de l'eau. La faute notamment aux mauvaises habitudes des baigneurs.

L'été est enfin arrivé en Suisse. Les fortes chaleurs de ces derniers jours ont poussé de nombreux Romandes et Romands vers les plans d'eau, et notamment les piscines publiques. Mais leur salubrité interroge parfois. Une étude de l'association des chimistes cantonaux, publiée en début d'été, révèle d'ailleurs que près d'une piscine sur deux a déjà rencontré des problèmes de qualité de l’eau.

Une douche pour minimiser l'impact

En cause, on retrouve notamment les trihalométhanes (THM), issus d'une réaction chimique entre le chlore et des substances organiques telles que la sueur, la crème solaire ou les produits cosmétiques. A forte dose, cela peut avoir un impact sur la santé.

Pour Christian Barascud, président de l'association des piscines romandes et tessinoises, chaque baigneur et baigneuse peut contribuer à la qualité de l'eau en n'oubliant pas de prendre une douche avant de faire trempette.

"L'hygiène d'un bassin, c'est trois choses: la partie chimique, la partie technique et une très importante qu'on oublie souvent, l'hygiène de la clientèle", explique-t-il au micro de La Matinale. Autrement dit, il est impératif pour les clients d'une piscine de se doucher avant d'entrer dans l'eau, "parce qu'on transpire, parce qu'on peut transporter de l'urée, parce qu'on porte un certain nombre de saletés ou de parasites sur soi". Autant d'éléments qui peuvent interagir avec le chlore et dégrader la qualité de l'eau.

D'où l'importance, aussi, de porter des vêtements adaptés à la pratique aquatique. "Si je me jette dans l'eau avec mes vêtements en coton transpirant, ça ne va pas", illustre-t-il.

Teneur en chlorates régulièrement contrôlée

Autre problème pointé par les chimistes cantonaux: la teneur en chlorates. Ces produits toxiques sont issus de la dégradation naturelle au fil de la journée de l'eau de Javel - ou du chlore - utilisée comme désinfectant. Les enfants en avalent quand ils boivent la tasse. A des taux élevés, ils peuvent provoquer des problèmes sanguins.

Des machines permettent toutefois de mesurer précisément ces taux, comme le souligne Erwan Butay, responsable d'exploitation de la piscine de Bellerive. "Si on a un taux de chlore trop haut, une alarme va s'enclencher. Les pompes doseuses vont alors être coupées afin de revenir à un taux dans les normes." Sans compter les vérifications manuelles que l'exploitant opère deux fois par jour à l'aide d'une éprouvette.

Christian Barascud salue d'ailleurs cette forte réactivité des exploitants de piscines. "Dans les piscines publiques, il y a un tel protocole que la qualité de l'eau est garantie en tout temps. Quand il y a une non-conformité, c'est vite corrigé", se réjouit-il.

Mêmes critères que l'eau potable

Et en plus des autocontrôles obligatoires, les exploitants de piscines sont contrôlés une fois par mois par un laboratoire cantonal. "En fonction des saisons, on va d'abord cibler plutôt les piscines extérieures, puis intérieures", note Yann Berger, chimiste cantonal à Neuchâtel. Il s'agit de tests qui peuvent être directement effectués sur place, mais aussi de tests plus en profondeur, "où l'on va prendre des échantillons pour pouvoir les analyser au laboratoire."

L'eau injectée dans les piscines publiques doit répondre aux mêmes critères que l'eau potable. Et ce, à tout moment de la journée. En cas de problème grave, un changement d'eau peut être ordonné, conclut le chimiste cantonal neuchâtelois.

