Les journées de mardi et mercredi seront estivales, avec plus de 30 degrés par endroits

Après un mois de mai et une première quinzaine de juin riches en précipitations, une incursion estivale est attendue en ce début de semaine avec des températures qui vont franchir les 30 degrés dans plusieurs régions de Suisse romande.

Malgré un risque d'orages qui va demeurer bien présent, un temps ensoleillé va s'installer à partir de lundi et surtout mardi sur la Suisse romande. Des températures quasiment estivales seront également constatées dès mardi, avec un maximum de 28 degrés en plaine et même plus de 30 degrés en Valais et dans le bassin genevois, selon MétéoSuisse.

Ce temps bien ensoleillé et chaud va persister mercredi, toujours avec de possibles orages, parfois violents, en fin de journée. Les températures resteront proches des 30 degrés, voire au-delà en Valais. Une tendance au foehn sera constatée dans les Alpes, avec un possible épisode de poussières sahariennes.

Durant ces deux jours, l'isotherme du 0 degré se situera au-delà de 4000 mètres.

Dégradation en fin de semaine

Après ces deux jours de chaleur, les températures vont à nouveau baisser à partir de jeudi, avec un maximum redescendant à 25 degrés pour cette journée et même 22 degrés samedi.

Le temps prévu en fin de semaine sera très changeant et incertain avec des épisodes de soleil, des averses et des orages qui se succéderont.

boi