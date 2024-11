Les jeunes issus du domaine de l'asile suivent de plus en plus une formation en Suisse

Plus de la moitié des jeunes issus du domaine de l'asile âgés de 16 à 25 ans suivent aujourd'hui en Suisse une formation. Cette tendance est nettement en augmentation ces cinq dernières années, observe l'OFS.

Concrètement, 52% des jeunes de 16 à 25 ans arrivés en Suisse en 2017 ont suivi une formation post-obligatoire en l'espace de cinq ans, contre 37% seulement pour les personnes arrivées en 2012, écrit lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le fossé entre les genres est important: alors que seulement 34% des jeunes femmes arrivées en 2015 ont commencé une formation, c'était le cas de 54% des hommes. La parentalité est probablement une raison importante de cette différence, explique l'OFS.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Infographies. Plus d'info

Depuis la mise en place de l'Agenda Intégration Suisse (AIS) 2019, la Confédération et les cantons se sont fixé comme objectif, selon l'OFS, que deux tiers des réfugiés et des personnes admises à titre provisoire et des réfugiés âgés de 16 à 25 ans suivent une formation post-obligatoire dans les cinq ans après leur arrivée en Suisse. La nouvelle analyse de l'OFS présente pour la première fois une image détaillée de la situation avant l'AIS.

Contenu externe Ce contenu externe ne peut pas être affiché car il est susceptible de collecter des données personnelles. Pour voir ce contenu vous devez autoriser la catégorie Services Tiers. Plus d'info

ats/edel