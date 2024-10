Les fleuristes s'interrogent sur les risques liés à l'exposition aux pesticides

Le métier de fleuriste comporte-t-il des risques liés aux pesticides? Après l'établissement en France d'un lien de causalité entre un cancer et l'exposition à des substances chimiques lors de la grossesse d'une fleuriste, la profession en Suisse s'interroge.

La médiatisation la semaine dernière en France du combat d'une mère endeuillée crée l'émoi jusqu'en Suisse. Cette ancienne fleuriste a demandé devant la justice la reconnaissance du préjudice subi par sa fille, morte à l'âge de onze ans d'une leucémie.

Le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides (FIVP) a estimé que le cancer de l'enfant était lié à son exposition aux pesticides durant la grossesse de sa mère, lorsque celle-ci travaillait comme représentante en fleurs. Elle a été exposée dès ses 20 ans à de nombreux herbicides dans le cadre de sa profession, notamment en nettoyant "les taches bleues et jaunes" sur les végétaux recouverts de pesticides qu'elle réceptionnait en grande quantité, rapporte un témoignage recueilli par Radio France et Le Monde.

La fillette décédée n'est pas la seule enfant malade des suites d'une exposition aux pesticides durant la grossesse. Pour quatre autres enfants malades, le FIVP a reconnu le lien de causalité entre leur pathologie et l'exposition aux pesticides durant la période prénatale, selon son rapport annuel.

Une thématique méconnue

A Vevey, Sophie Kellenberger, fleuriste depuis 20 ans, ne voyait jusqu'ici pas de raison de se méfier des plantes. "Nous ne nous protégeons pas plus que ça. Nous les prenons dans nos mains, nous les mettons sur des chariots, nous réalisons des bouquets pour les clients; nous les manipulons plein de fois", explique-t-elle lundi dans le 19h30 de la RTS.

Sa collègue Alyssa Lakhrech, tout juste diplômée, n'a pas non plus été prévenue d'éventuels risques pour sa santé durant son parcours d'apprentie. "Il y a toute une partie des cours sur le thème de la sécurité dans le magasin, mais plutôt au niveau des accidents et des coupures. Nous n'avons pas entendu parler des pesticides", rapporte-t-elle.

Ces deux fleuristes sont aujourd'hui abasourdies après avoir découvert l'histoire de leur ancienne consœur française.

La formation adaptée

Sur le marché suisse, tout comme en France, une grande majorité des fleurs sont produites à l'étranger, notamment sur le continent africain. Il y a deux ans, l'émission A Bon Entendeur de la RTS montrait que sur 11 bouquets testés, 10 présentaient des pesticides — jusqu'à plusieurs dizaines de substances différentes par bouquet — dont certains sont interdits dans la culture suisse.

Pour Aurélie Berthet, spécialiste en toxicologie humaine à Unisanté, il est urgent de mieux connaître les risques encourus. "Les fleuristes sont exposés tous les jours et ils ne se protègent pas. Il est donc très important d'étudier cette exposition afin de connaître [les produits auxquels] ils sont exposés et de les aider à se protéger."

La faîtière des fleuristes suisses Florist.ch partage ce constat. Elle vient d'ajouter la sensibilisation aux dangers des pesticides au programme de formation des apprentis et invite les fleuristes à suivre quelques recommandations, notamment bien se laver les mains, ne pas appuyer les fleurs contre ses habits et ne pas se frotter le visage lorsqu'on manipule un bouquet.

