Les enseignants se disent insatisfaits dans leur profession et demandent plus de moyens

Les enseignants ne sont pas pleinement satisfaits de leur situation professionnelle. A l’approche de la rentrée scolaire, les syndicats des enseignants romands, alémaniques et du Liechtenstein réclament plus de moyens, en particulier pour l'école inclusive.

Une enquête menée dans les trois régions révèle que les Romands sont globalement moins satisfaits que leurs collègues alémaniques. Ils ont donné une note globale de 3,9 sur 6, contre 4,2 en Suisse alémanique.

Les enseignants romands semblent également avoir de moins bonnes relations avec leur direction. Selon les syndicats, cela est notamment dû à des classes plus grandes et un style de direction plus hiérarchique que de l'autre côté de la Sarine.

Ecole inclusive critiquée

Dans cette enquête, les enseignants déplorent une image véhiculée dans le public qui est considéré comme très mauvaise. Ils citent aussi un manque de ressources, d'espace et de temps. Les nombreux réseaux à mettre en place avec les différents thérapeutes ainsi que le côté chronophage et administratif des séances complexifient le travail des enseignants.

La mise en place de l'école inclusive, qui intègre tous les enfants dans une même classe, qu’ils aient des besoins particuliers ou non, est particulièrement mise en cause, car elle demande trop de charge administrative et de séances. La pénurie d'enseignants et la numérisation de leur métier pèsent également sur le corps professoral.

Santé impactée

Cette situation impacte aussi la santé des enseignants, coincés entre le désir d'accompagner au mieux leurs élèves et la réalité du terrain. Le domaine de la santé reçoit une note très basse de 2,8, les enseignants soulignant la difficulté de se déconnecter après la journée de travail ou le sentiment de se sentir surchargé.

La santé globale n'a pas évolué de manière positive depuis les dernières enquêtes, a commenté jeudi Olivier Solioz, vice-président du Syndicat des enseignants romands (SER). Il est nécessaire de renforcer les procédures pour améliorer la situation. Un personnel enseignant reposé et plein d'énergie est indispensable pour une école qui fonctionne bien, d'après lui.

Il a donc appelé les cantons à poursuivre leur collaboration en renforçant les mesures mises en place pour diminuer les facteurs de stress. Et de citer la réduction des "réformes à tout-va", l'encouragement des périodes de vraies coupures pendant l'année scolaire, ainsi que la diminution de la charge administrative.

Points positifs

Le vice-président du SER a toutefois aussi relevé plusieurs points positifs soulevés par les enseignants interrogés, comme le travail satisfaisant avec leurs élèves en classe. Ils se disent également contents de pouvoir s'appuyer sur leurs collègues en cas de difficulté, dans une "ambiance saine et sereine".

Les relations avec les parents et les représentants légaux sont aussi vues de manière positive. Celles avec les directions d'école se passent aussi globalement bien.

Certains des aspects qui sont le coeur même de la profession sont donc des sources de satisfaction pour les enseignants, s'est félicité Olivier Solioz. Et de commenter: les enseignants aiment leur profession et donnent du sens à ce qu'ils font.

edel avec ats