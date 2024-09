Les élèves romands face à l'inégalité des politiques de redoublement

Alors que l'école a recommencé, la question de l'utilité du redoublement scolaire revient. Est-il bon ou pas pour le développement des élèves? En Suisse, chaque canton a sa propre politique pédagogique.

Vaud est le dernier canton romand où le redoublement est encore appliqué de manière stricte: les élèves qui n'ont pas les notes suffisantes en fin d'année doivent redoubler. Dans les cantons du Jura et de Genève, il est soumis à des conditions spécifiques et peut être demandé par les parents. Dans les autres cantons romands, il a presque disparu.



A Fribourg, par exemple, les élèves n'obtenant pas les résultats nécessaires pour passer l'année ne redoublent pas et sont orientés vers un niveau inférieur, par exemple en passant de la voie pré-gymnasiale à la voie générale. Le redoublement n'est autorisé que dans des cas précis, comme une absence prolongée pour cause de maladie qui empêche de suivre une partie importante du programme.

Le corps professoral divisé

Les enseignants et enseignantes fribourgeois ont des opinions mitigées sur cette politique de non-redoublement. Alors que ceux qui enseignent dans des classes de niveau pré-gymnasial ou général sont globalement satisfaits, ceux qui enseignent dans des classes d'exigence de bases sont préoccupés.

Ils constatent que certains élèves passent d'année en année sans avoir acquis les bases nécessaires. "Pour pallier ce problème, le département nous allège le programme et ces jeunes sortent de l'école obligatoire avec de graves manquements", témoigne une enseignante interrogée lundi dans La Matinale de la RTS. Elle souligne que cette année, dans son établissement, il y a dans chaque classe d'exigences de bases entre six et huit élèves qui "auraient dû redoubler".

L'Etat fribourgeois tire un bilan positif

Du côté de l'Etat fribourgeois, l'inspecteur scolaire Frédéric Gander défend cette politique pédagogique mise en place il y a dix ans. L'objectif est de "permettre au plus grand nombre d'élèves de pouvoir terminer l'intégralité de leur cursus scolaire et donc d'atteindre le programme de la 11H".

On se rend compte bien souvent que les élèves qui ont redoublé sont ceux qui ont par la suite continué à avoir des difficultés, parce que, finalement, on n'a pas remédié à ces difficultés Gery Marcoux, chargé de cours à l'Université de Genève

Avant la mise en place de ce système, certains élèves quittaient l'école à la 10H, à 17 ou 18 ans, après avoir redoublé une fois ou deux. Il assure que le département de l'enseignement prévoit une large palette de mesures de soutien pour accompagner les élèves en difficulté. Selon lui, cette solution ferait ses preuves et serait plus efficace que le redoublement.

Le redoublement pas toujours efficace

L'efficacité du redoublement est en effet remise en question par de nombreuses études suisses, explique Gery Marcoux, chargé de cours en science de l'éducation à l'Université de Genève. Selon lui, le redoublement donne l'illusion d'une progression: "On se rend compte bien souvent que les élèves qui ont redoublé sont ceux qui ont par la suite continué à avoir des difficultés, parce que, finalement, on n'a pas remédié à ces difficultés."



Il préconise la mise en place de mesures d'accompagnement pour aider les élèves dans leur apprentissage. Bien que ces mesures existent à Fribourg, certains enseignants les jugent insuffisantes. Pour le chercheur, ces aides sont plus efficaces que le redoublement, même si elles ne permettent pas toujours aux élèves en difficulté de rattraper entièrement leur retard.

