Les dossiers OVNI de la Suisse, la Zurichoise qui accuse Donald Trump et l'ex-diplomate de Pyongyang

Les chassé-croisé des "swing states", une Suissesse qui accuse Donald Trump d'agression sexuelle, la Russie dans le viseur de la présidente géorgienne, un ex-diplomate transfuge de Pyongyang et les très sérieuses archives OVNI de la Suisse: tels sont les choix de la semaine de RTSinfo.

DATA – Comment les Etats américains ont changé de camp au fil des décennies

Quelques milliers de voix pourraient décider du résultat de l'élection américaine mardi prochain. Tous les yeux sont rivés sur une poignée d'Etats, les fameux "swing states", où l'écart entre démocrates et républicains reste très serré.

Mais la liste de ces Etats clés et les forces politiques ont beaucoup évolué au fil des décennies. Certains bastions d'aujourd'hui, comme la Californie pour les démocrates par exemple, votaient pour l'autre camp. A quelques jours du vote, découvrez avec l'infographie interactive de la cellule Data de la RTS comment les soutiens aux deux grands partis ont évolué depuis 1952.

TÉMOIGNAGE: "J'ai cru que j'allais mourir", confie la Suissesse qui accuse Donald Trump d'agression sexuelle

La mannequin zurichoise Beatrice Keul, ex-candidate à Miss Suisse, déclare avoir été agressée sexuellement par Donald Trump en 1993 à New York. Invitée jeudi dans le 19h30, elle est revenue sur cette expérience traumatisante, alors qu'elle n'avait que 22 ans.

"Je m'attendais à prendre le café avec lui, mais je n'ai pas eu le temps de me tourner, qu'il était déjà sur moi. A ce moment-là, j'ai cru que j'allais mourir", se remémore Beatrice Keul. La Zurichoise, ancienne finaliste de Miss Suisse aujourd'hui âgée de 53 ans, s'est d'abord confiée au tabloïd britannique Daily Mail. Les faits reprochés remontent à 1993, lors du concours de beauté "American Dream Pageant".

"J'ai eu beaucoup de chance, car j'ai réussi à me défendre, notamment grâce à ma grande taille. Je portais aussi des hauts talons, ce qui fait qu'on était à hauteur des yeux. C'est quand il a vu mon regard qui disait vraiment non qu'il a compris qu'il n'avait aucune chance avec moi", confie Beatrice Keul au micro de la RTS.

INTERVIEW – La présidente Salomé Zourabichvilii fustige le rôle de la Russie dans les fraudes électorales dénoncées en Géorgie

Pour Salomé Zourabichvilii, présidente pro-européenne de Géorgie, il ne fait aucun doute que la Russie "a inspiré et aidé" à commettre des fraudes "totales" lors des élections remportées dimanche par le parti pro-russe au pouvoir.

Le Rêve géorgien "a utilisé une sophistication dans la violation de ces élections qui a pris tout le monde au dépourvu", dénonce-t-elle au micro de l'émission Tout un monde de la RTS. "La Russie a inspiré [cette fraude] et a sans doute aidé", estime la dirigeante, qui en veut pour preuve l'ampleur des fraudes, à même de "contrebalancer la mobilisation de la population" pourtant "très largement" pro-européenne.

INTERVIEW – "Les Nord-Coréens vivent et meurent en esclaves", raconte un ex-diplomate de Pyongyang

Un ancien diplomate de haut rang nord-coréen, qui a fui le régime totalitaire et s’est réfugié en Corée du Sud, se confie au 19h30 de la RTS. Il continue de suivre d’un œil sombre l’actualité de Pyongyang, notamment la polémique autour des soldats nord-coréens en Russie.

Son ton est calme et posé. Et il dit se sentir en sécurité. Pourtant, Ri Il Gyu est sous protection depuis qu'il a fait défection. Ancien conseiller politique à l'ambassade nord-coréenne de Cuba, il a fui en Corée du Sud avec sa famille en novembre 2023, quittant La Havane en avion via un pays tiers.

De passage à Genève, ce diplomate de haut rang dénonce ce que le dirigeant Kim Jong-un inflige à sa population. "Nous n'avons qu'une vie. Mais celle des Nord-Coréens est une vie primitive. Ils vivent en esclaves et meurent en esclaves. A ces Nord-Coréens si misérables, je voudrais donner le plus tôt possible une vie humaine dans un monde où la dignité est garantie."

INSOLITE – Quand les soucoupes volantes s'invitent dans les dossiers militaires suisses

Depuis les années 1950, de nombreux pays traquent les objets volants non identifiés. Ils ont mis sur pied des programmes secrets de recherche sur les objets volants non identifiés (OVNI). En Suisse également, l'armée a collecté des informations. L'émission Mise au point de la RTS a pu consulter les dossiers "soucoupes volantes" du service de renseignement des forces aériennes.

À Berne, c'est dans le bâtiment des archives fédérales que sont conservées les archives relatives aux OVNI. Elles proviennent de l'armée, des polices cantonales ou des ambassades suisses à travers le monde. Ces archives ont presque toutes été digitalisées et sont accessibles en ligne.

Les observations de pilotes militaires, de citoyens ou de fonctionnaires étaient prises très au sérieux par l'armée et ont fait l'objet de réponses officielles. Certaines fois, l'armée a pu identifier la nature de ces observations. Il y a toutefois de nombreux signalements qui ne trouvent pas de réponse. Une part de mystère reste donc enfouie dans les archives fédérales. La vérité est peut-être ailleurs.

