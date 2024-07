Les derniers moments du Titan, le tri d'UBS parmi ses clients et des vacances en douce

Les derniers instants du sous-marin Titan près du Titanic, le tri d'UBS parmi ses clients hérités de Credit Suisse, le témoignage d'un médecin suisse d'origine ukrainienne après les frappes russes sur un hôpital, un bracelet antidrogue pour fêter en sécurité et des vacances en douce: tels sont les cinq choix de la semaine de RTSinfo.

DOCUMENTAIRE - Les derniers instants du Titan, le sous-marin qui a implosé près du Titanic

En juin 2023, un sous-marin avec 5 personnes à son bord disparaît alors qu’il plonge en direction de l’épave du Titanic. Après cinq jours de recherche avec l'espoir de trouver des survivants, des débris sont finalement repérés au fond de l'océan, preuve que le submersible a implosé. Temps Présent revient, minute par minute, sur cette course contre la montre et cherche à comprendre ce qui s’est passé.

ENQUETE - UBS fait le tri parmi les clients hérités de Credit Suisse

Est-ce qu'UBS fait le ménage dans les clients hérités de Credit Suisse? Une enquête de la RTS révèle qu'une série de chefs d'entreprise ont récemment reçu une lettre de la grande banque qui annonce la fin de leur contrat.

UBS renvoie vers une interview donnée le 11 juin dernier par Sabine Keller-Busse à la NZZ. La directrice d'UBS Suisse y déclarait: "Il y a des clients pour lesquels notre appétit pour le risque est inférieur à la somme de leurs crédits actuels auprès d’UBS et de Credit Suisse [...] ou alors qui sont actifs dans un pays ou dans un secteur dans lequel nous ne pouvons pas les soutenir en raison de risques réputationnels."

La démarche de la première banque de Suisse n'a cependant rien d'illégal, comme le confirme Anna Vladau, avocate associée dans le cabinet Bonnard Lawson, active dans le domaine financier. "C'est un choix qu'UBS va opérer et est déjà en train d'opérer. Probablement qu'en 2025, le phénomène va un peu s'accélérer moyennant que le contrat de base est respecté. Au final, il n'y a pas grand-chose qui peut être entrepris", précise-t-elle à la RTS.

TEMOIGNAGE - frapper un hôpital pour enfants est "d'un cynisme difficilement acceptable"

"Ce qui s'est passé ce lundi matin est un cauchemar pour tous les Ukrainiens. C'est la première fois depuis le 24 février 2022 qu'on se sent aussi vulnérable", a témoigné Mattei Batruch, médecin suisse d'origine ukrainienne, dans Forum au lendemain de l'attaque russe contre l'hôpital pour enfants Okhmadyt de Kiev.

"Toucher le plus grand hôpital du pays, là où sont notamment envoyés des enfants victimes de la guerre pour être traités, c'est d'un cynisme difficilement acceptable", se révolte le médecin. Via son association "Zurich aide l'Ukraine", il est en contact fréquent avec l'établissement, où son association envoie régulièrement de l'aide.

A l'hôpital d'Okhmatdyt, deux adultes - une femme médecin et un visiteur - ont été tués et on compte 32 blessés. Le président Volodymyr Zelensky a fait état de 43 morts et plus de 200 blessés à travers tout le territoire ukrainien, qui a essuyé une attaque massive ayant impliqué, selon lui, plus de 140 missiles russes.

REPORTAGE - un bracelet antidrogue pour fêter en sécurité

L'Espagne pourrait avoir trouvé la parade contre les agressions subies sous l'emprise de la drogue grâce à un bracelet capable de détecter des substances illicites introduites dans les boissons. Créé à Pampelune, l'objet s'arrache en marge des fêtes de San Fermin.

Depuis samedi, le coeur de Pampelune bat durant huit jours au rythme des célèbres fêtes de San Fermin - connues notamment pour leurs courses de taureaux dans les rues de la ville. Chaque année, la cité, située dans la région de Navarre, accueille près de trois millions de personnes.

L'édition 2024 est un peu particulière en raison de l'invention d'un bracelet antidrogue, nommé Centinela, la Sentinelle en français, créé par une petite entreprise de Pampelune en partenariat avec un laboratoire britannique. Le système est capable de déceler la présence de 22 types de drogues, comme la kétamine, l'ecstasy liquide ou encore le LSD. Un code QR permet aussi une géolocalisation rapide et un appel vers les services de secours.

TENDANCE - le "quiet vacationing", ou les vacances en douce

Face à une culture de travail exigeante et peu respectueuse de la vie privée, certains employés pratiquent le "quiet vacationing". Cette nouvelle tendance, née aux Etats-Unis, consiste à prendre des congés sans le dire à son employeur.

Concrètement, la recette du "quiet vacationing" est simple: l'employé ou l'employée prend des vacances, parfois à l’étranger, sans en informer personne et en fait juste assez pour ne pas se faire pincer. Il s'agira par exemple de répondre seulement aux mails absolument indispensables ou de participer uniquement aux séances capitales.

Il est également possible de programmer des mails à 7h ou à 21h pour simuler des heures supplémentaires. L'employé peut aussi recourir à un outil pour simuler le mouvement de sa souris pour faire croire qu'il est actif.

