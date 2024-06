Les crues pourraient se multiplier en Suisse ces prochaines années

Les inondations pourraient causer des dégâts nettement plus importants en Suisse à l'avenir, selon des calculs effectués avec un nouvel outil de l'Université de Berne. En cause: l'augmentation des fortes précipitations due au changement climatique.

Même une faible augmentation des quantités d'eau suffit à faire bondir les dommages, relève l'Université de Berne. Une hausse des débits de pointe des cours d'eau causés par le changement climatique entraîne donc une augmentation nettement plus importante des dommages.

Les spécialistes estiment qu'il faut s'attendre à une augmentation des débits de 10% à 20% en raison du changement climatique. Comme le montre le nouvel outil du laboratoire Mobilière de recherche sur les risques naturels, un surdébit de 10% entraîne une augmentation des dommages aux bâtiments de plus de 40%. Pour un surdébit de 20%, les dommages augmentent de 80%.

Des perspectives différentes selon les régions

Tous les tronçons d'eau ne sont toutefois pas concernés de la même manière. Le facteur déterminant est la manière dont les différentes régions se sont développées historiquement, explique le codirecteur du laboratoire Mobilière Andreas Zischg. Il cite l'exemple de la rivière Emme à Berthoud (BE). Si lors d'une inondation, le débit de celle-ci est encore plus important que lors d'une précédente inondation, la zone inondable s'étend alors rapidement et fortement.

Interrogé jeudi dans La Matinale, Rouven Sturny, coordinateur du laboratoire de l'Université de Berne, estime qu'environ un tiers des cours d'eau examinés pourraient "bientôt" poser problème, à l'image du Rhône à la hauteur de Martigny (VS).

"On voit dans les simulations que les impacts augmentent de manière très forte, même si nous n'avons qu'une très petite augmentation du débit. Si le Rhône sort de son lit, il y a une surface qui peut être impactée de manière très importante", relève-t-il.

L'Aar dans le quartier Matte à Berne est un contre-exemple. Comme le cours d'eau se trouve dans une sorte de vallée, il n'inondera pas de plus grandes zones que précédemment, même si les quantités d'eau sont légèrement plus élevées.

jfe avec ats