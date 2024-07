Les crues en Valais font enfler le débat sur la révision de la troisième correction du Rhône

Le Valais et le Chablais vaudois ont été touchés par des inondations historiques, qualifiées de "crues du siècle" pour le Rhône, surpassant les niveaux de 2000. Une situation exceptionnelle qui avive le débat autour de la troisième correction du Rhône, alors que le canton a décidé de revoir le projet.

Le conseiller d'Etat Franz Ruppen (UDC), chef du Département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, a annoncé fin mai la révision du projet de troisième correction du Rhône. Selon une analyse lancée en 2022, le projet actuel est "disproportionné". L'idée est notamment de minimiser l'impact sur les terres agricoles en limitant les élargissements du cours d'eau.

>> Le suivi des événements : L'alarme levée en Valais après les intempéries, mais la vigilance reste de mise

Lundi, le Walliser Bote juge que la remise en question de la troisième correction du Rhône était une très mauvaise idée. Franz Ruppen déclarait encore la semaine dernière que les problèmes venaient surtout des affluents du Rhône et pas du fleuve lui-même. Ce week-end de crue lui a donné tort. Toute réévaluation de la troisième correction entraînerait des retards considérables et mettrait en péril les mesures de sécurité nécessaires de toute urgence, conclut l'éditorialiste du journal valaisan.

Le Conseil d'Etat reste ferme

Mais le gouvernement valaisan reste ferme sur sa position. Frédéric Favre a ainsi assuré dimanche dans Forum que les événements "confirment que la décision était la bonne puisque le Valais veut aller à l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité. On veut accélérer les mesures pour garantir la sécurité et la sécurisation du Rhône. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire que le renforcement de cette priorité ne peut pas être justifié." Selon lui, le Conseil d'Etat a choisi une "approche globale" qui tient aussi compte des cours d'eau latéraux.

>> Ecouter la réaction de Frédéric Favre dans Forum : Crue historique du Rhône: interview de Frédéric Favre / Forum / 5 min. / hier à 19:00

Les crues en Valais sont dues à un "cocktail de plusieurs phénomènes", soit une neige tardive qui fond très rapidement, ainsi que des terrains saturés d'eau depuis des mois, expliquait le chef des Dangers naturels de l'Etat du Valais Raphaël Mayoraz dans le 19h30 dimanche.

De quoi, au final, causer un effet d'entonnoir, dans un relief pentu, avec des ruisseaux qui viennent rapidement grossir le Rhône, le faisant déborder loin en aval, jusqu'à Martigny.

Mais comme le Conseil d'Etat, Raphaël Mayoraz estime que ces crues justifient la décision des autorités valaisannes de repenser la troisième correction des eaux du Rhône. Ce nouveau projet, assure-t-il, permet de tenir compte des nouvelles conditions climatiques.

Des arguments malheureusement faux Jean-Pierre Jordan, hydrologue et expert en aménagement des cours d'eau

Pour Jean-Pierre Jordan, hydrologue et expert en aménagement des cours d'eau, les arguments avancés par le Canton pour revoir le projet de troisième correction du Rhône "ne sont pas recevables". "Ils sont faux. Ils sont malheureusement faux. Et la crue que l'on a observée dimanche démontre, si besoin était, qu'une partie de ses arguments sont mal fondés", juge-t-il lundi dans La Matinale.

>> Ecouter l'interview de Jean-Pierre Jordan dans La Matinale : Réévaluation de la troisième correction des eaux du Rhône: interview de Vassilis Venizelos et Jean-Pierre Jordan / La Matinale / 4 min. / aujourd'hui à 07:00

Les limites de l'endiguement

Dans le 19h30 de dimanche, Jean-Pierre Jordan expliquait aussi que les digues du fleuve, qui ont débordé à plusieurs endroits, ont aussi leur revers.

"On a un Rhône qui est un peu suspendu dans la plaine, avec des hauteurs de digues qui peuvent atteindre trois à quatre mètres. Et lorsque le Rhône évacue les débits à plein bord, on a des hauteurs d’eau par rapport à la plaine qui sont très importantes". Avec donc un risque d'impacts également élevé en cas de débordement.

"C'est pourquoi parmi les solutions qui sont préconisées, mais qui sont contestées, il y aurait le fait d’élargir et de donner plus d'espace au Rhône afin d'abaisser ces lignes d'eau", développe l'hydrologue.

>> Revoir les explications du 19h30 : Les catastrophes en Valais ont été causées par une combinaison de plusieurs facteurs rares, mais montrent aussi les limites de l'endiguement des fleuves / 19h30 / 2 min. / hier à 19:30

"Urgence" dans le Chablais vaudois

De son côté, le conseiller d'Etat vaudois en charge du dossier Vassilis Venizelos rappelle dans La Matinale de la RTS que l'on parle du "chantier fluvial du siècle" qui repose sur "20 ans d'études des bureaux d'experts", mais aussi "une validation par les gouvernements valaisans et vaudois en 2016".

Pour le conseiller d'Etat écologiste à la tête du Département de la sécurité et de l'environnement, "il y a urgence pour déployer certaines mesures (...), notamment dans le Chablais", où la zone industrielle d'Aigle (VD) a dû être évacuée à titre préventif. "Nous voulons que l'enquête publique puisse se dérouler cette fin d'année pour que les travaux puissent commencer le plus rapidement possible", indique Vassilis Venizelos.

"C'est la responsabilité des autorités de prévenir et d'anticiper ces risques. Cela signifie des investissements importants, des coûts importants, mais les coûts de l'inaction sont beaucoup plus importants, avance aussi l'élu écologiste.

Pour rappel, les cantons de Vaud et du Valais s'étaient entendus pour se coordonner dans le projet de troisième correction du Rhône. Mais la révision annoncée fin mai par les autorités valaisannes a rebattu les cartes.

Propos recueillis par Valérie Hauert

Sujet TV: Olivier Dessibourg

Adaptation web: Caryl Bussy