Les crèmes solaires farfelues de Temu, les théories d'Einstein remises en question et les éoliennes africaines

Des crèmes solaires qui ne protègent pas du soleil vendues par Temu, la part de la bétonisation de la Suisse due aux autoroutes, le rapport de 1972 qui prédisait les dangers du changement climatique, les théories d'Einstein remises en question et les éoliennes artisanales de Côte d’Ivoire: tels sont les cinq choix de la semaine de RTSinfo.

TEST - Les crèmes solaires farfelues de Temu

Au rayon cosmétiques du géant chinois du commerce en ligne Temu, les crèmes et laits solaires se comptent par centaines. Des marques essentiellement inconnues mais qui, à première vue, ne se distinguent guère des produits que l’on trouve dans les magasins, si ce n’est par leurs prix relativement bas.

Un test de l’émission de la RTS A Bon Entendeur montre pourtant que ces produits sont bien différents: alors qu'elles affichent des indices de protection très élevés, certaines crèmes n’offrent quasiment aucune protection contre les rayons UV. Sur les sept produits testés, tous présentent des indices ridiculement bas et un produit affichant un indice 50+ n’offre en réalité qu’une protection quasi nulle de 1,6.

Et au-delà de leur manque total de fiabilité et des dangers pour la santé qu'ils représentent, certains de ces produits affichent des informations fantasques sur leurs emballages. Par exemple des indices de protection de 60, 70, voire 90, alors qu’en Suisse, la valeur admise la plus élevée est de 50, ce qui correspond à un taux de protection de 98%.

EN CHIFFRES - Les autoroutes menacent-elles les terres cultivables?

La bétonisation de la Suisse progresse chaque année. Les extensions autoroutières, en votation le 24 novembre prochain, vont détruire de nouvelles surfaces cultivables. C'est l'un des arguments des opposants au projet du Conseil fédéral. Mais quelle part de la bétonisation est due aux autoroutes? Pour y voir plus clair, la cellule data de la RTS s'est plongée dans les données de la superficie de la Suisse.

Les infrastructures de transports recouvrent près de 100'000 hectares, selon les derniers chiffres disponibles. Cela représente 3% du sol utilisable, c'est-à-dire sans les zones improductives comme les lacs, les glaciers et les régions inhabitables. A titre de comparaison, les bâtiments occupent près du double d'espace: 5,4% du territoire.

Et les autoroutes? Elles tapissent environ 7000 hectares en Suisse, soit 7% du sol utilisé par les transports. Les routes exploitent dix fois plus de surfaces. Le rail reste lui à un niveau plus proche de celui des autoroutes, cumulant 9500 hectares.

ARCHIVES - Le rapport ignoré de 1972 sur le changement climatique

Les délégations présentes à la COP29 en Azerbaïdjan ont à nouveau averti que les effets du changement climatique se multiplient et menacent l'avenir de la planète. Dans ce contexte, le rapport Meadows, qui prédisait en 1972 déjà les dangers d’une croissance sans limite, mais qui a été ignoré, prend tout son sens.

Ce rapport, aussi intitulé "Les Limites à la croissance" et rédigé par quatre jeunes scientifiques du Massachusetts Institute of Technology, constituait un premier signal d'alarme sur les conséquences dramatiques d’une croissance économique et démographique exponentielle dans un monde fini, parmi lesquelles la crise climatique actuelle. La conclusion était claire: dévorée par sa soif de croissance, l'humanité court à sa perte.

Mais ces conclusions ont été ignorées, surtout parce que la conjoncture économique des années 1970 a amené le monde académique et politique à se concentrer sur des objectifs stratégiques liés à la performance économique, plutôt qu'au développement durable. La naissance de la société de consommation, avec l'illusion d'un monde constitué de ressources illimitées, a aussi contribué à cette mise à l'écart du rapport.

ETUDE - Les théories d'Einstein remises en question

Les lois fondamentales de la physique cherchent à décrire le monde dans lequel nous vivons: elles réussissent plutôt bien leur mission, notamment avec la relativité générale d'Einstein. Mais cette théorie ne parvient pas à expliquer l'accélération de l'expansion de l'Univers qui a débuté il y a quelque 5,5 milliards d'années. Le grand physicien prédisait pour sa part un ralentissement. Aujourd'hui, les scientifiques multiplient les observations pour percer ce qui demeure l'un des plus grands mystères scientifiques actuels.

Les théories d'Einstein sont avant tout mises à l'épreuve par la mesure de la distorsion du temps et de l'espace sur de très grandes distances, hors du Système solaire. Une étude menée à Genève et Toulouse montre un décalage entre les prédictions et les observations.

Les scientifiques essaient notamment de savoir s'il s'agit d'une faille dans la théorie de la relativité générale qui ne fonctionnerait pas à de très grandes distances. "Si on trouve que l'accélération de l'Univers est due à la gravité elle-même et au fait que la théorie d'Einstein ne marche plus à l'échelle de l'Univers, ce serait vraiment un bond en avant pour la science", estime Camille Bonvin, professeure associée au Département de physique théorique de la Faculté des sciences de l'UNIGE, qui a dirigé ces travaux.

REPORTAGE - Les éoliennes artisanales de Côte d'Ivoire

En Côte d’Ivoire, 80% des foyers ruraux n’ont pas accès à l’électricité. Mais plutôt que d’attendre de coûteux projets d’infrastructures, un programme innovant financé par le Royaume-Uni, "Zero Emission Generators", vise à donner aux populations locales les moyens de produire leur propre énergie à partir de petits ateliers de fabrication d’éoliennes artisanales.

Se concentrant sur la formation des populations locales, ce projet montre que des matériaux modestes peuvent suffire pour générer de l'électricité, et pour un coût de production très faible. "Le but de l’atelier, ce n'est pas de vous donner quelque chose, mais de vous apprendre comment le faire vous-même", précise le formateur Karana Olivier dans le 19h30. Les éoliennes ainsi créées permettent d’alimenter des lampes ou des appareils simples, répondant à des besoins essentiels.

Ce projet pilote, encore modeste, a déjà permis à une vingtaine de villages de Côte d’Ivoire de commencer leur transition énergétique. "Il y a des choses comme ça qui commencent à donner de l’espoir dans les villages", conclut Karana Olivier, avec la conviction que cette approche de "do it yourself" pourrait, à terme, offrir une indépendance énergétique à de nombreuses communautés rurales.

