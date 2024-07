Les coûts de la santé en hausse d'un milliard au premier semestre

Les coûts de la santé ont augmenté d'un milliard de francs au premier semestre 2024, annonce mardi Santésuisse. Tous les secteurs sont concernés. Le domaine ambulatoire reste le principal moteur de la hausse des coûts, avec une progression de 400 millions.

Hôpitaux et cabinets médicaux se partagent cette progression à parts égales, indique la faîtière des assureurs maladie dans un communiqué. Dans les services ambulatoires des hôpitaux, les coûts ont augmenté de 5,2% par rapport au premier semestre 2023, soit 4,3% par personne.

Le fait que ce chiffre soit inférieur à l'augmentation brute s'explique par la croissance démographique. L'augmentation des coûts des prestations des cabinets médicaux s'élève quant à elle à 5% (4% par personne).

Dans les pharmacies, la hausse des coûts est de 5,6% (4,7% par personne). Les coûts des médicaments vendus dans les cabinets médicaux continuent eux aussi leur progression (4,7%, 3,7% par tête). Au total, les coûts se sont élevés à environ 3,9 milliards de francs, soit 200 millions de plus que l'année précédente.

Les médicaments représentent près d'un quart des dépenses, pour un total de près de 10 milliards de francs par an. Ce montant comprend aussi les médicaments des hôpitaux.

Hausse des coûts des soins à domicile

La hausse est particulièrement marquée dans le domaine des soins, surtout dans celui des organisations d'aide et de soins à domicile qui affichent une croissance de 9%. Santésuisse attribue une partie de cette hausse à l'augmentation massive des prestations de soins pour des proches.

Cette tendance n'a pas pu être compensée par une réduction des coûts dans les établissements médicaux-sociaux: les coûts des soins y enregistrent aussi une hausse de 4,3%. L'ensemble des soins a donc coûté 1,78 milliard de francs au premier semestre, soit environ 100 millions de plus que l'année précédente à la même période.

Quant aux analyses de laboratoire, Santésuisse fait état d'une croissance exceptionnelle de 12,4%. Ces analyses ont coûté 553 millions de francs, soit 50 millions de plus en un an. Elles étaient donc plus chères qu'avant la baisse des tarifs de laboratoire en 2022.

Physiothérapie et séjours hospitaliers

Les remboursements des caisses-maladie pour la physiothérapie ont eux augmenté de 6,3% pour atteindre 756 millions de francs, soit une hausse de 55 millions. Selon Santésuisse, les cabinets facturent de plus en plus de traitements coûteux, dont la part s'élevait à 39% en 2023, contre 23% en 2018.

En comparaison, l'augmentation des coûts hospitaliers stationnaires a été modérée, à 1,5%. Sur un volume de 3,8 milliards de francs, la croissance s'est élevée à près de 60 millions.

Santésuisse l'a attribuée d'une part au système tarifaire de forfaits qui permet de réduire les coûts.

Vers une hausse des primes?

Au total, les coûts de la santé se montaient à 20,9 milliards de francs à fin juin, ce qui correspond à une augmentation de 5,1% brut ou de 4,1% par habitant (2331 francs) par rapport au premier semestre 2023. Les chiffres semestriels se basent sur une enquête de Sasis, la filiale de données de Santésuisse, qui s'appuie sur les données de toutes les caisses-maladie.

L'augmentation des coûts de la santé devrait entraîner une nouvelle hausse des primes en 2025. L'augmentation précise ne peut pas encore être déterminée, car toutes les caisses-maladie soumettront individuellement leurs nouvelles primes à l'Office fédéral de la santé publique d'ici l'automne.

ats/juma