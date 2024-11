Les CFF veulent réaménager leurs wagons pour mieux répondre aux besoins des passagers

Les CFF réfléchissent à de nouveaux aménagements pour les trains du futur. La régie fédérale veut mieux répondre aux attentes des passagers pendulaires et de loisirs en remplaçant les sièges en vis-à-vis jugés inadaptés aux besoins actuels.

Le nouveau concept d’aménagement intérieur des wagons passagers présenté mardi par les CFF est plus flexible, avec des espaces variés.

"Les expériences ont montré que les besoins des clients ont changé. Ils ont des besoins de pendulaires qui voyagent seuls. Mais ils ont aussi besoin de pouvoir transporter leurs vélos ou leur matelas de grimpe. Et on doit faire en sorte que les trains correspondent à ces besoins variés", explique Christian Frisch, responsable du développement du matériel roulant, dans le 12h45.

Davantage de place pour les vélos

Un sondage auprès de 1500 personnes a été réalisé pour cerner au mieux les besoins des pendulaires. Il en résulte un besoin accru de places pour les bagages et les vélos avec en contrepartie moins de places assises.

Les CFF ont présenté leur concept grâce à une maquette géante faite de bois et de carton grandeur nature. Plus d’une centaine de cobayes ont testé ces nouveaux aménagements.

"Les clientes et clients viennent avec leurs bagages et leurs vélos. Et on leur apporte des espaces dédiés pour ces objets. Si on ne le fait pas, les clients vont prendre des places assises pour déposer leurs affaires", poursuit Christian Frisch. "Donc, on ne proposera pas moins de sièges aux clients, mais on fera en sorte que ces sièges restent libres et ne soient pas encombrés de valises et de vélos."

Le projet des CFF pourrait voir le jour dans les prochaines commandes de trains, soit d'ici la fin des années 2030.

