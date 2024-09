Les CFF prévoient des trains de nuit entre les grandes villes le week-end, selon CH Media

Les CFF ont communiqué jeudi prévoir de nouvelles liaisons nocturnes à partir de cet hiver. Dans le cadre d'un projet pilote, deux trains circuleront de nuit entre Berne et Zurich. On ignore pour l'instant si ces liaisons seront maintenues dans la durée.

Ces nouvelles liaisons seront dans un premier temps introduites durant huit week-ends de l'hiver 2024/2025 et du printemps 2025 à partir du changement d'horaire. Elles emprunteront la ligne entre Berne, Olten (SO), Zurich et Zurich Aéroport.

Les trains partiront à 02h01 et 03h01 de Berne en direction de Zurich. Le second train poursuivra jusqu'à Zurich Aéroport (arrivée à 04h16), précisent les CFF. Dans l'autre sens, les trains partiront à 02h02 et 03h02 de la gare de Zurich. Un arrêt à Olten est prévu.