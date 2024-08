Les CFF et la SSR sensibilisent les jeunes contre les fake news grâce à un wagon-école

Le train "Ecole et Découverte" des CFF, destiné aux classes scolaires, compte désormais un wagon consacré à la distinction entre fake news et faits réels. Le nouveau module ludique a été inauguré à Brugg, dans le canton d'Argovie, en présence du conseiller fédéral Albert Rösti.

Le train, long de sept voitures, circule dans toute la Suisse depuis dix ans. Il informe, en allemand, en français et en italien, des classes sur différents thèmes tels que la sécurité, la durabilité ou encore la mobilité. Le contenu du nouveau module, sur la désinformation, a été développé en collaboration avec la SSR.

"Il faut sensibiliser les élèves afin qu'ils consultent les médias sociaux de manière critique", a déclaré le ministre des Transports et de la Communication mardi lors de la présentation de la nouvelle offre de la "classe roulante" des CFF. La compétence médiatique des jeunes est "d'une énorme importance", a-t-il souligné.

Un lieu pédagogique unique en son genre

La Société suisse de radiodiffusion (SSR) ne doit pas seulement informer le public de manière soigneuse et équilibrée, elle doit aussi aider le public, jeunes en tête, à se repérer dans le monde numérique, a soutenu son directeur général Gilles Marchand. Le nouveau wagon thématique est, à cet égard, un lieu pédagogique unique en son genre.



Ce jour-là, ce sont les élèves de Madame Baumann, de Winterthur, qui se sont prêtés au jeu. Leur classe a été photographiée, puis sur un écran, les élèves se sont vu proposer plusieurs faux titres en surimpression. Ils ont ainsi été accusés de tous les maux: "mobbing", "harcèlement". Une manière de montrer aux plus jeunes à quel point il est facile de diffuser de fausses nouvelles.

Pour une consommation médiatique responsable

Des jeux et une vidéo ont ensuite donné des éléments pour apprendre à ces élèves, âgés de 11 à 12 ans, à repérer les fake news. Pour les CFF, ce projet est un moyen d’étoffer leur train-école et d’y ajouter une autre thématique. De son côté, la SSR espère atteindre un public plus jeune tout en les sensibilisant à une consommation médiatique plus responsable.

Présent également à Brugg, le directeur général des CFF Vincent Ducrot s'est dit "fier" de la nouvelle offre de la classe roulante de la compagnie ferroviaire. Le train "Ecole et Découverte" accueille des élèves à partir de l'âge de 10 ans. Plus de 17'000 classes l'ont déjà visité depuis son lancement en 2003. Le convoi éducatif fait halte 12 à 15 fois par an dans toute la Suisse.

